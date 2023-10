Événement Made by Google 2023 : mises à jour en direct

Les gens ont adoré le look élégant en forme de goutte d’eau de la Pixel Watch 1. La nouvelle Pixel Watch 2 est dotée d’un verre de protection plus durable et d’un boîtier en aluminium 100 % recyclé, plus léger et plus confortable à porter.

Il est livré avec plus de cadrans de montre et un nouveau design sportif est plus respirant.