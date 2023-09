Événement Jawan : le geste de Shah Rukh Khan envers les parents du manager Pooja Dadlani séduit Internet [WATCH]

Shah Rukh Khan est l’une des célébrités les plus humbles. À maintes reprises, il a prouvé qu’il était un joyau qui connaît la valeur des relations. Il est actuellement sur le nuage 11 avec son nouveau film Jawan est devenu un énorme succès au box-office. C’est son deuxième film après Pathaanpour être devenu un hit à succès de 2023. Comme Jawan a touché la barre des Rs 700 crore avec sa collection mondiale, une conférence de presse réussie s’est tenue hier à Mumbai. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi, Atlee et bien d’autres ont assisté à l’événement. Maintenant, une vidéo est devenue virale alors que les fans ne peuvent s’empêcher de se réjouir du doux geste de Shah Rukh Khan.

La vidéo montre Shah Rukh Khan s’approchant des parents du manager Pooja Dadlani et les saluant gentiment. Pooja Dadlani a partagé la vidéo sur son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et a félicité Shah Rukh Khan pour son geste aimable. La vidéo est devenue instantanément virale et de nombreux fan clubs de Shah Rukh Khan l’ont également partagée.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan ci-dessous :

Dans toute cette foule et cette folie quand le patron va spécialement rencontrer tes parents ! @manu.dadlani @meenudadlani10 .. seulement de plus en plus de respect pour toi @iamsrk.. Que Dieu bénisse ? pic.twitter.com/pZ6OBKmNym Pooja Dadlani (@pooja_dadlani) 16 septembre 2023

Le Jawan La conférence de presse à succès était un événement HIT. De la danse avec Deepika Padukone sur Chaleya à la récitation Om Shanti OmLe dialogue de Vijay Sethupathi – Shah Rukh Khan était au meilleur de sa forme. Il a même chanté la chanson Joyeux anniversaire pour la mère de Nayanthara. L’actrice n’a pas pu participer à l’événement car elle était partie célébrer la journée spéciale de sa mère. Mais elle a envoyé une note vidéo remerciant Shah Rukh Khan, l’équipe Jawanet le public pour avoir manifesté un immense amour pour le film.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dansant ci-dessous :

Parler de Jawan, le film a connu un succès phénoménal au box-office. Avec sa collection du neuvième jour, Jawan est entré dans le club des Rs 400 crore et vise maintenant à devenir le deuxième film le plus rentable de l’année 2023, battant celui de Sunny Deol. Gadar 2.