Événement Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch prévu pour le 6 octobre

Google annoncé mardi qu’il organisera son événement matériel d’automne le 6 octobre, à la suite de nouvelles présentations d’appareils de Samsung et Apple, qui devrait dévoiler son nouvel iPhone 14 et Apple Watch mercredi

Google a déclaré qu’il en révélerait plus sur ses téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, et sur sa toute première montre intelligente, la Pixel Watch. La société a déclaré que tous les produits seront disponibles à la commande le jour même. L’événement en personne devrait commencer à 10 h HE et se tiendra à New York.

Samsung a annoncé ses nouveaux téléphones pliables en août. Apple devrait sortir quatre nouveaux modèles d’iPhone et son événement à la mode cette semaine. Amazon dévoile également généralement ses nouveaux produits à l’automne.

Google a déjà taquiné les téléphones et la montre en mai lors de la conférence Google I/O, mais il n’a pas parlé des nouvelles capacités du Pixel 7 ou du Pixel 7 Pro. Au lieu de cela, il ne montrait qu’une vidéo teaser et des images. Il a fait de même pour sa première montre, qui devrait être lancée à l’automne et offrira certaines fonctionnalités Fitbit.