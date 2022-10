Événement Google Pixel 7 et 7 Pro : à quoi s’attendre

Ces dernières années, il a été impossible pour Google de garder secrets les détails de ses produits phares Pixel jusqu’à l’annonce officielle. Cette année, cela a été différent dans le sens où Google a décidé de révéler les conceptions des Pixel 7 et 7 Pro en mai lors de Google I/O. Plutôt que d’essayer de garder des secrets, Google a plutôt choisi de révéler certaines des fonctionnalités lui-même.

Cette semaine, Google organisera son événement matériel annuel où il sera dévoilement confirmant deux nouveaux téléphones Pixel, une nouvelle montre Pixel qui intègre Wear OS plus profondément dans FitBit appartenant à Google, et Google a confirmé qu’il annoncera “des ajouts au portefeuille de maisons intelligentes Nest”.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Le premier teaser de Google du duo Pixel 7 a eu lieu lors des E/S en mai et il présentait des images des nouveaux Pixels. En termes de conception, ils sont similaires aux Google Pixel 6 et 6 Pro, mais disposent d’une barre de caméra légèrement différente, qui sera désormais formée de métal plutôt que de l’approche de la visière en verre du Pixel 6.

Avance rapide jusqu’à la semaine dernière, Google a publié de nouveaux teasers mettant en évidence les conceptions de chacun des Pixels 7 et 7 Pro. Il présente des gros plans du matériel qui montrent la texture des différents matériaux. Sur la base de ces teasers, nous savons que le Pixel 7 aura une construction en aluminium avec une finition anodisée, et la finition du Pixel 7 Pro sera brillante et brillante, mais il n’est pas confirmé s’il sera en acier inoxydable ou en aluminium.

Pour le Pixel 7 Pro, nous nous attendons à une courbe moins dramatique des bords de l’écran. Les bords incurvés du Pixel 6 Pro étaient suffisamment prononcés pour rendre la tenue et l’utilisation du téléphone un peu incompatibles pendant de longues périodes.







Google Pixel 7 en blanc, vert menthe et noir











Pixel 7 Pro en obsidienne, noisette et neige

Selon les fuites récentes, le Pixel 7 aura une fiche technique identique presque identique au Pixel 6 : un écran OLED plat de 6,3 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz, et même les caméras seront inchangées – 50MP (GN1) unités principales et ultra larges 12MP (IMX381). La caméra frontale peut voir la mise à jour du capteur 11MP que nous connaissons du Pixel 6 Pro.

Le Pixel 7 devrait également avoir une batterie de 4 700 mAh (légèrement supérieure aux 4 614 mAh du 6) avec prise en charge d’une charge de 30 W.

Nous arriverons à la nouvelle puce Tensor dans une seconde, mais examinons d’abord les spécifications supposées du Pixel 7 Pro.

La fiche technique supposée du Pixel 7 Pro comprend également la plupart des mêmes éléments que le 6 Pro : un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On s’attend également à ce que le 7 Pro obtienne une caméra selfie légèrement mise à jour – le capteur Samsung 3J1 – qui comporterait une mise au point automatique, bien qu’elle resterait à une résolution de 11MP.

Dans le département de la caméra, le Pixel 7 Pro utilisera les mêmes capteurs principaux 50MP JN1 et ultra-larges 12MP, mais le téléobjectif peut être remplacé par un module Samsung GM1 par rapport au Sony IMX586 sur le Pixel 6 Pro. Une batterie de 5 000 mAh devrait rester sur le 7 Pro, désormais avec prise en charge de la charge de 30 W.

Tenseur G2

Le changement le plus important sur les nouveaux Pixels sera la puce Tensor G2. Les Pixels 6 et 6 Pro souffraient d’une mauvaise connectivité et la durée de vie de la batterie n’était pas à la hauteur des produits phares comparables.

Étant donné qu’il n’y a pas trop de différence avec les Pixels 7 et 7 Pro, la mise à niveau clé ici sera le chipset Tensor G2. Les rumeurs sur le Tensor G2 disent qu’il pourrait être construit sur le processus de 4 nm (le Tensor de l’année dernière était de 5 nm), ce qui permettait des vitesses d’horloge plus élevées, comme le laissaient entendre les premiers benchmarks du chipset.

La même fuite du mois dernier a révélé que le Tensor G2 pourrait présenter la même configuration de processeur (2 + 2 + 4) que le Google Tensor, bien que les deux cœurs Cortex-X1 puissent voir de légères augmentations de la vitesse d’horloge à 2,85 GHz. Pendant ce temps, les cœurs Cortex-A76 pourraient voir les vitesses d’horloge augmenter jusqu’à 2,35 GHz. Cela se traduirait par une augmentation d’environ 10% des performances multicœurs.

Il est prouvé que nous pourrions voir une amélioration notable des performances et de l’efficacité graphiques grâce à un nouveau Mali-G710 qui remplacerait le Mali-G78 MP20 de la puce Tensor d’origine.

Le nouveau chipset peut être livré avec un nouveau modem Samsung – le S5300 5G. Ce nouveau modem peut apporter une meilleure autonomie de la batterie, des performances, une stabilité et une efficacité par rapport à la version précédente.

Montre Pixel

L’acquisition de FitBit par Google il y a quelques années va enfin être profondément intégrée à Wear OS sous la forme de Google Pixel Watch. Selon la rumeur depuis des années, Google nous a surpris en mai lors d’E/S lorsqu’il a confirmé que l’offre Wear OS de Google arrivait enfin.

Google a récemment dévoilé le design de sa Pixel Watch dans une courte bande-annonce, montrant de plus près le design de la montre ronde et le verre de protection de l’écran incurvé. La Pixel Watch aura une couronne rotative et un bouton multifonction au-dessus. Il utilisera également une attache rapide exclusive pour éteindre les bandes de la montre.

Des rendus plus récents de la Pixel Watch ont révélé des lunettes qui peuvent être plus épaisses qu’initialement taquinées en mai – résultat de l’affichage des premiers rendus lorsque le matériel n’a pas été finalisé.

Les premières rumeurs concernant la Pixel Watch suggéraient qu’elle pourrait être alimentée par un Exynos 9110 avec un coprocesseur pour une alimentation en veille efficace. Selon les rumeurs, il aurait 1,5 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage intégré. C’est pour la variante LTE, au fait. Des rumeurs ont fait état d’une batterie de 300 mAh – bien qu’il ne soit pas certain que cela s’applique à une variante Wi-Fi + Bluetooth ou à une variante LTE, bien que 300 mAh pour cette dernière ne semble pas suffisante.

Google Pixel Watch : c’est tout pic.twitter.com/jfeac8FkuJ — SnoopyTech (@_snoopytech_) 2 octobre 2022

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que Google annonce que la Pixel Watch durera “jusqu’à une journée”.

Avec les montres connectées Wear OS 3, le besoin de l’application Wear OS disparaîtra progressivement. Il appartiendra à chaque OEM d’avoir sa propre application compagnon pour les nouvelles montres intelligentes Wear OS et la Pixel Watch devrait faire de même. Une invite de déverrouillage en juin a révélé qu’il y aura une “application Google Pixel Watch”.

Une fuite plus récente de Pixel Watch a montré de nombreux éléments de l’interface utilisateur du portable. En plus de la prise en charge native de Google Maps et de Wallet, chaque Pixel Watch est censé être accompagné d’un abonnement Fitbit Premium gratuit de 6 mois, et les rendus de la Pixel Watch montrent une intégration profonde avec Fitbit.

Pixel Watch s’intégrera à Google Photos pour être utilisé comme arrière-plan pour les cadrans de montre, il aura des commandes intelligentes pour la maison et un écran d’appel SOS d’urgence.











Montre Google Pixel













Interface utilisateur Google Pixel Watch

Une des premières fuites matérielles de la Pixel Watch mesurait un corps de 40 mm d’une épaisseur de 14 mm avec un écran visible de 30 mm de diamètre (environ 1,18 pouce). On ne sait toujours pas si nous verrons la Pixel Watch être disponible en plusieurs tailles.











Une Google Pixel Watch a été oubliée dans un restaurant (photos par u/tagtech414)

Maison Nest

Google a confirmé qu’il annoncera des ajouts à Nest Home lors de cet événement. Nous pensions initialement qu’une version 1080p du Chromecast avec Google TV allait être annoncée lors de l’événement, mais le même Google Chromecast HD avec Google TV a été lancé discrètement le mois dernier.

Ensuite, deux jours seulement avant l’événement de lancement, Google a annoncé la sonnette filaire Nest de 2e génération et le Nest Wi-Fi Pro. Il a également décrit les nouveaux changements à venir dans l’application Google Home. Google n’a pas semblé soucieux de conserver l’une de ces nouvelles pour l’événement de lancement.

Bonjour !🚪 Dans ce fil, nous annoncerons de nouveaux produits et mises à jour qui rendront votre maison connectée encore plus utile. (1/21) pic.twitter.com/D7ZjqsTFcX – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 4 octobre 2022

La dernière fois que Google a sorti un nouveau haut-parleur intelligent, c’était lors de son événement de 2020 lorsqu’il a lancé Google Nest Audio. Peut-être pouvons-nous nous attendre à voir un Nest Home mini actualisé (actuellement de 2e génération) comme le dernier lancé fin 2019. Sinon, l’écran intelligent Nest Hub vient d’être actualisé l’année dernière, mais le Nest Hub Max n’a pas vu de nouveau version depuis 2019.

Google faisait-il référence aux annonces les plus récentes ou y a-t-il autre chose que Google tient à annoncer jeudi ? Nous le saurons bien assez tôt.

Prix ​​et disponibilité

Des rumeurs suggéraient que les Pixel 7 et 7 Pro pourraient avoir les mêmes prix de départ que leurs prédécesseurs aux États-Unis. Le Pixel 7 pourrait commencer à 599 $ tandis que le Pixel 7 Pro pourrait commencer à 899 $. Les clients européens peuvent voir un prix de départ de 649 € pour le Pixel 7.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro seront mis en prévente le même jour que l’événement de lancement cette semaine (6 octobre), bien que l’heure ne soit pas précisée.

En ce qui concerne la Pixel Watch, la rumeur la plus récente prévoit que les prix européens du modèle Wi-Fi + Bluetooth seront fixés à 339 £ au Royaume-Uni et à 379 € dans l’UE. On parle également d’un modèle compatible LTE, qui coûterait 419 €.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur les prix américains, les fuites précédentes et les fuites récentes des prix de l’UE nous permettent de spéculer que nous pourrions voir un prix de départ de 299 $ sur la Pixel Watch. Cela tient également compte de la fuite concernant une Pixel Watch compatible LTE à 399 $.