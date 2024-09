Événement « Glowtime » d’Apple : Apple Intelligence

Après son annonce initiale lors de la WWDC24 en juin, où Apple a présenté une gamme de produits passionnants, la société tient désormais ses promesses en donnant vie à sa pièce maîtresse : Apple Intelligence.

Parmi les annonces les plus attendues, cet outil d’IA est sur le point de révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Apple en combinant l’IA générative avec le contexte personnel. Il devrait fournir des renseignements utiles et pertinents qui transformeront l’expérience à tous les niveaux.

Malgré l’annonce officielle d’Apple concernant les fonctionnalités Apple Intelligence lors du lancement de l’iPhone 16, ces capacités d’IA ne seront disponibles sur l’iPhone qu’en octobre. La fonctionnalité Apple Intelligence sera disponible en version bêta via la mise à jour iOS 18.1 sur les 15 Pro, 15 Pro Max et la dernière série d’iPhone 16.

Les fonctionnalités seront également disponibles en version bêta sur d’autres appareils de l’écosystème Apple via les mises à jour respectives sur iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1.

Bien qu’il soit inhabituel pour Apple de déployer iOS après le lancement du matériel, ils ont promis de faire en sorte que cela vaille la peine d’attendre d’ici le 16 septembre, permettant à tous les modèles précédents, à partir de la série iPhone SE jusqu’au 15 Pro Max, de profiter du nouvel iOS 18.

Parallèlement, l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’écosystème Apple permettra aux utilisateurs d’utiliser des fonctionnalités telles que :

Expérience intelligente sur tous les appareils Apple

En s’intégrant profondément dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, Apple Intelligence exploite le silicium Apple pour comprendre et créer du langage et des images, agir sur plusieurs applications et s’inspirer du contexte personnel pour effectuer des tâches facilement, tout en protégeant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Le Cloud Compute privé alimenté par l’IA offrira une capacité de calcul flexible et évolutive entre le traitement sur l’appareil et les serveurs Apple Silicon dédiés.

En plus de cela, les utilisateurs pourront affiner leurs mots en réécrivant, en relisant et en résumant le texte, y compris Mail, Notes, Pages et des applications tierces avec des outils d’écriture.

Fonctionnalités de l’application Photos

L’application photo repensée n’est plus un bluff, car la fonctionnalité Souvenirs permettra désormais aux utilisateurs de créer les films qu’ils souhaitent voir en tapant simplement une description.

De plus, des photos et des moments spécifiques dans des clips vidéo peuvent être recherchés avec Natural Language pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux segments pertinents. Des outils comme le nouveau Clean Up peuvent identifier et supprimer les objets gênants sans altérer accidentellement votre image.

Transcrivez et résumez en déplacement

Bien que nous ayons entendu les annonces plus tôt cette année lors de l’événement WWDC, il est désormais possible pour les utilisateurs d’enregistrer, de transcrire et de résumer des fichiers audio dans les applications Notes et Téléphone. De plus, lorsqu’un enregistrement est lancé lors d’un appel, vous êtes automatiquement averti dans l’application Téléphone et une fois celui-ci terminé, un résumé est généré pour vous aider à vous souvenir des points clés.

Ces fonctionnalités, toutes optimisées par Apple Intelligence, aident les utilisateurs à hiérarchiser leurs priorités et à rester concentrés sur l’instant présent grâce à des notifications résumées sur les applications, et à réduire les interruptions. De plus, Smart Reply dans Mail fournit aux utilisateurs des suggestions pour une réponse rapide et identifie les questions dans un e-mail pour s’assurer que toutes les réponses sont apportées.

Siri mis à jour

Dans la dernière gamme de produits, Siri présentera un nouveau design élégant, arborant une élégante lumière éclatante qui entoure le bord de l’écran lorsqu’il est utilisé sur iPhone, iPad ou CarPlay ; permettant aux utilisateurs de passer du texte à la voix et de rationaliser les tâches.

De plus, les connaissances étendues de Siri sur les produits permettront aux utilisateurs d’apprendre à effectuer diverses tâches, de la capture d’un enregistrement d’écran au partage d’un mot de passe Wi-Fi sans effort.

Confidentialité de l’IA

Alors qu’Apple Intelligence est axé sur la protection de la confidentialité des utilisateurs à chaque étape, Private Cloud Compute exploite le cloud pour étendre les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des appareils Apple, débloquant ainsi des informations supplémentaires tout en garantissant que les données des utilisateurs ne sont jamais stockées ou partagées avec Apple.

De plus, les utilisateurs peuvent accéder librement à ChatGPT sans avoir besoin de créer un compte, et ceux qui choisissent de connecter un compte sont soumis aux politiques d’utilisation des données de ChatGPT.

Plus de fonctionnalités

Apple Intelligence présentera Image Playground, une toute nouvelle application d’IA capable de générer des images et des émojis sur iOS 18, macOS Sequoia et iPadOS 18, permettant aux utilisateurs de créer des images ludiques en quelques secondes, facilitant ainsi plus que jamais l’ajout de créativité à leurs projets.

Un autre outil, Image Wand, donne vie aux notes et aux documents en transformant des croquis grossiers en visuels soignés. Par exemple, lorsqu’un utilisateur fait le tour d’un espace, Image Wand génère automatiquement une image en fonction du contexte de la zone environnante.

Les émojis bénéficient également d’une mise à jour majeure avec Genmoji, qui permet aux utilisateurs de créer des émojis personnalisés et originaux simplement en saisissant une description ou en utilisant la photo d’un ami ou d’un membre de la famille. Parallèlement, Siri deviendra encore plus intelligent, utilisant le contexte personnel pour fournir une assistance personnalisée et acquérant une connaissance à l’écran pour des interactions plus intelligentes. Siri prendra également en charge des centaines de nouvelles actions dans les applications Apple et tierces, ce qui le rendra plus polyvalent que jamais.

Enfin, les utilisateurs auront un accès transparent à la vaste base de connaissances de ChatGPT directement depuis iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Cette intégration permettra aux utilisateurs de profiter de l’expertise de ChatGPT, notamment de ses capacités de compréhension d’images et de documents, sans avoir à passer d’un outil à l’autre.

Conclusion

Alors que le monde adopte l’IA dans de plus en plus d’aspects de la vie, Apple tente d’offrir des fonctionnalités pratiques et innovantes fondées sur son engagement en matière de confidentialité avec ses nouveaux dévoilements.

Bien que ces fonctionnalités ne soient pas encore disponibles, Apple Intelligence, l’un des produits phares d’Apple, devrait sans aucun doute avoir un impact significatif. De l’amélioration de la productivité à l’élévation de la créativité, cet assistant piloté par l’IA remplit la promesse d’Apple d’offrir une expérience personnalisée, fluide et sécurisée.

Crédits photo : apple.com