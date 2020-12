Les retombées de Star Wars, 10 nouvelles séries Marvel et le retour du clan Kardashian à la télévision ont été annoncés par Disney.

La société a révélé une pléthore de nouvelles séries et de nouveaux films prévus pour les années à venir dans sa présentation de la journée des investisseurs numériques, dont beaucoup sont destinés à sa plate-forme de streaming Disney +.

Voici quelques-unes des annonces les plus importantes et les plus discutées …

Image:

Les personnages de Star Wars R2-D2 et C3PO (à droite et au centre) recevront une série dérivée



1. Star Wars obtiendra 10 séries dérivées, dont une avec Donald Glover

Suite au succès de The Mandalorian, qui présentait le favori des fans Baby Yoda, d’autres retombées de Star Wars sont ajoutées à Disney +.

Il s’agit notamment de séries mettant en vedette les droïdes C-3PO et R2-D2, ainsi que le contrebandier Lando Calrissian, joué par Donald Glover – également connu sous le nom de rappeur Childish Gambino.

Hayden Christensen reviendra en tant que Darth Vader à Kenobi, basé sur le maître Jedi Obi-Wan Kenobi.

Deux séries dérivées de Mandalorian, appelées The Rangers of the New Republic et Ahsoka, sont également en préparation.

Image:

Patty Jenkins



2. La franchise obtient également sa première réalisatrice

La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, devrait diriger le nouveau film Star Wars Rogue Squadron, qui sortira en salles à Noël 2023.

Ce sera le premier film Star Wars en direct à être réalisé par une femme.

Image:

La star des Black Panther Chadwick Boseman. Pic: Marvel / Disney / Kobal / Shutterstock



3. Chadwick Boseman ne sera pas refondu dans la suite de Black Panther

L’acteur décédé est décédé en août d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair comment les patrons de Disney allaient de l’avant avec le prochain épisode du film de super-héros nominé aux Oscars.

Mais ils ont maintenant confirmé que le nouveau long métrage de Marvel honorera l’héritage de son acteur principal en continuant à «explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film».

Image:

Christian Bale



4. Christian Bale a rejoint l’univers cinématographique Marvel

La star de Batman apparaîtra dans Thor: Love and Thunder, jouant le méchant God Butcher aux côtés de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson.

Le film arrivera dans les salles en mai 2022.

Image:

(De gauche à droite) Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West et Kylie Jenner



5. Le clan Kardashian revient à la télévision

Après avoir annoncé il y a trois mois qu’ils se retireraient de la série culte Keeping Up With The Kardashians, la famille a fait un retour rapide au petit écran.

Kim, Khloe et Kourtney Kardashian, leur mère Kris Jenner et leurs demi-soeurs Kylie et Kendall Jenner ont signé un accord avec Hulu pour créer du contenu, qui devrait faire ses débuts fin 2021.

Image:

Certains films sortiront sur Disney + en même temps qu’ils sortent dans les cinémas



6. Certains des plus grands films de Disney sont toujours en cours de sortie dans les cinémas

Bien qu’il ait repoussé la sortie d’un certain nombre de films au milieu de la pandémie de coronavirus, Disney a déclaré que nombre de ses plus grandes fonctionnalités devraient toujours être diffusées dans les cinémas.

Ceux-ci incluent Black Widow de Marvel, Luca de Pixar, une préquelle du roi Lion et une préquelle de Buzz Lightyear.

Image:

Tom Hanks



7. Disney + reçoit également plusieurs films à venir

Tom Hanks jouera dans un remake de Pinnochio, tandis que le film 2007 d’Amy Adams Enchanted aura une suite intitulée Désenchanté.

Le film d’animation Raya et le dernier dragon fera ses débuts simultanément dans les cinémas et sur la plateforme de streaming en mars.