Événement de recyclage et collecte de nourriture réservés aux résidents du comté d’Ogle 28 octobre – Shaw Local

OREGON – Le département de gestion des déchets solides du comté d’Ogle organisera un événement résidentiel de recyclage des appareils électroniques et de déchiquetage de papier et une collecte de nourriture de 9 h à 13 h le vendredi 28 octobre au département de gestion des déchets solides, 909 Pines Road.

L’événement de recyclage est réservé aux résidents du comté d’Ogle. Un permis gratuit est requis pour participer. Le permis sera accompagné d’une liste des articles acceptés pour le recyclage. Pour obtenir un permis, appelez le 815-732-4020 ou envoyez un courriel à solidwaste@oglecountyil.gov.

Les articles acceptés pour le recyclage comprennent tous les téléviseurs, ordinateurs, moniteurs, matériel et câbles informatiques, ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, imprimantes, copieurs de bureau, télécopieurs, lecteurs de DVD et magnétoscopes, équipements stéréo, radios, boombox, équipements de jeux vidéo, systèmes téléphoniques, brins de lumière de vacances, piles rechargeables et autres appareils électroniques assortis. Les fours à micro-ondes seront acceptés au coût de 5 $ l’unité.

Les articles doivent être limités à sept articles volumineux ou encombrants par permis et un permis par ménage et par mois. Les documents électroniques commerciaux ou institutionnels ne seront pas acceptés.

Les articles acceptés pour la collecte de nourriture comprennent les boîtes de conserve et les bocaux non périmés, les aliments en boîte, le dentifrice scellé, le savon, les produits de nettoyage, les produits de lessive et les serviettes en papier. Tous les dons seront distribués aux garde-manger locaux du comté d’Ogle.

Pour plus d’informations, appelez le 815-732-4020.