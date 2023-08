Événement de pré-sortie de Jawan : Nayanthara disparaît du lancement audio de la vedette de Shah Rukh Khan ; est-ce la raison ?

Jawan L’événement de pré-sortie à Chennai a été un succès. Il s’agissait d’un événement de lancement audio auquel les acteurs étaient présents. Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Sanya Malhotra et bien d’autres personnes ont assisté à l’événement. Le réalisateur Atlee, le musicien Anirudh et bien d’autres étaient également présents. Mais la principale dame du film Nayanthara manquait. L’actrice a donné le premier grand événement de Jawan un raté. Le film marque sa grande entrée à Bollywood et beaucoup se demandaient pourquoi Nayanthara ne devait pas être vu dans le nouveau film. JawanL’événement de lancement audio de ? Voici un scoop.

Pourquoi Nayanthara a-t-il raté Jawan événement?

Plus tôt, nous avons signalé que Nayanthara ne participe pas aux promotions de son film. Apparemment, elle a une clause de non-promotion. Cela ferait partie de son contrat qu’elle ne participera pas activement à la promotion du film. Nayanthara est l’une des plus grandes stars du Sud, cependant, elle s’abstient de donner de nombreuses interviews. Elle aime garder sa vie privée et préfère laisser son travail parler. Dans le passé, elle a été citée disant à quel point elle était mal comprise et mal interprétée et que c’était trop difficile à gérer. Cependant, certains rapports suggèrent que Nayanthara a manqué le Jawan événement de lancement audio à Chennai en raison des célébrations d’Onam.

Il y a à peine trois jours, le mari et cinéaste de Nayanthara, Vignesh Shivan, a partagé des photos de leurs célébrations à Onam. Il a partagé des photos de leurs fils Uyir et Ulagam célébrant Onam.

Verrons-nous Nayanthara promouvoir Jawan dans les prochains jours ? Peut etre ou peut etre pas! Seul le temps nous le dira.

Jawan L’événement de lancement audio a été un HIT

Pendant ce temps, le Jawan L’événement de lancement audio a été un succès majeur. Cela a créé suffisamment de buzz autour du film. De Shah Rukh Khan parlant en tamoul à la danse sur Zinda Banda avec le chanteur Anirudh, Jawan L’événement à Chennai s’est avéré être un événement promotionnel fabuleux. Tout le monde n’avait que de bonnes choses à dire sur Shah Rukh Khan. Du réalisateur Atlee au monteur Ruben, le Jawan L’équipe a fait l’éloge du roi Khan. Y compris Kamal Haasan.

Shah Rukh Khan a également été vu en train de serrer la jambe de Priyamani. Ils ont dansé sur One, Two, Three, Four du Chennai Express. Découvrez les photos de l’événement ci-dessous :

Jawan sortira le 7 septembre. Il contient également des camées de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay. Êtes-vous déjà excité?