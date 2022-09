Événement de pré-sortie de Brahmastra : Nagarjuna a une Bénédiction SPÉCIALE pour l’enfant de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Brahmastra mettant en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est l’un des films les plus attendus de l’année. Aujourd’hui, un grand événement de pré-sortie du film était prévu à Hyderabad à Ramoji Film City, mais plus tard, le lieu a été transféré dans un hôtel somptueux de la ville, et seule une conférence de presse a été organisée. L’événement a réuni les acteurs vedettes, Karan Johar, SS Rajamouli et Jr NTR. #NTRForBrahmastra était à la mode sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

Eh bien, lors de l’événement, tous les acteurs vedettes ont parlé du film. Nagarjuna a déclaré qu’il avait hâte d’assister à l’événement et qu’il était heureux d’avoir Jr NTR ici. Il a déclaré que SS Rajamouli avait décidé de présenter le film parce qu’il aimait le scénario et avait trouvé son disciple en Ayan Mukerji.

L’acteur a en outre ajouté que d’après ce qu’il a vu, il pense que le film va être un merveilleux voyage. Donc, tout le monde devrait le regarder sur grand écran. Il a en outre qualifié Mouni Roy de dynamique et fantastique et a aimé travailler avec elle.

Nagarjuna a dit qu’il avait vu Ranbir et Alia depuis son enfance et que c’était merveilleux de les connaître. Il a donné au couple la bénédiction d’avoir un enfant incroyable qui est plus puissant que les deux.

Eh bien, cet événement de pré-sortie de Brahmastra a fait les manchettes ces derniers jours car Jr NTR allait y assister. C’était censé être un grand événement avec les fans des acteurs. Mais, apparemment, ils n’ont pas obtenu l’autorisation de la police et c’est pourquoi l’événement a été annulé. Lors de la conférence de presse, Jr NTR s’est excusé auprès de ses fans et leur a dit désolé. Il a déclaré qu’il savait que ses fans attendaient de le voir. Cependant, il a demandé à tout le monde de soutenir le film.