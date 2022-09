Événement de pré-sortie de Brahmastra : Jr NTR s’excuse auprès de ses fans, compare Ranbir Kapoor à Amitabh Bachchan ; appelle Alia Bhatt ‘chérie’

Un grand événement de Brahmastra devait avoir lieu à Ramoji Film City à Hyderabad. Mais, il a été annulé et plus tard, une simple conférence de presse a été organisée dans un hôtel somptueux de la ville. La conférence de presse a été suivie par SS Rajamouli, Jr NTR, Karan Johar, Nagarjuna, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Eh bien, le grand événement a été annulé car les fans de Jr NTR sont venus en grand nombre sur les lieux et il n’y avait pas d’autorisation de la police. Les fans de la star de RRR sont contrariés que le grand événement ait été annulé, mais lors de la conférence de presse, Jr NTR s’est excusé auprès de ses fans.

Il a dit désolé à tous ses fans qui voulaient le voir à l’événement. La star Telugu a demandé à tout le monde de bénir Brahmastra. Jr NTR a en outre déclaré qu’il aimait beaucoup d’acteurs dans l’industrie, mais seuls quelques-uns ont laissé une marque et l’un d’eux est Amitabh Bachchan.

Il a également déclaré qu’après Big B, c’est avec Ranbir qu’il se sent connecté et que les films de la star de Bollywood l’inspirent. Il a fait l’éloge de la Rockstar de Ranbir et a dit que c’était vraiment bien pour lui de partager la scène avec l’acteur à Hyderabad.

Jr NTR a également fait l’éloge de sa co-star RRR Alia et l’a qualifiée de “chérie”. Il a dit qu’elle est l’une des meilleures actrices que nous ayons dans l’industrie et qu’il partage un grand lien avec elle.

Lors de la conférence de presse, SS Rajamouli a révélé qu’ils avaient prévu le meilleur événement mais qu’ils n’avaient pas pu le faire car ils n’avaient pas obtenu l’autorisation de la police en raison de Ganpati Visarjan. Il a ajouté que la meilleure chose à propos de cet événement était que les éléments Brahmastra de Ranbir étaient préparés et que des feux d’artifice étaient prévus. Rajamouli a déclaré qu’ils le feraient lors de la rencontre du succès.