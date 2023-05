Événement de la fête des Mères rempli de plaisir en famille et de nouveaux espaces de vie à explorer à Kelowna

Les familles à la recherche d’une façon unique de célébrer la fête des mères ont tout un après-midi de plaisir à attendre dans la plus grande communauté planifiée de Kelowna!

Venez profiter de la musique, des friandises, tester un vélo électrique et plus encore, lors de l’événement de la fête des mères de Wilden le 14 mai de 13 h à 17 h, à deux endroits à proximité de Wilden, c’est garanti d’être une journée amusante pour l’ensemble famille

« L’événement proposera une variété d’attractions et d’activités amusantes pour les mamans et leurs familles », a déclaré Johanna Macheledt, directrice du marketing chez Wilden. « C’est aussi l’occasion d’avoir un aperçu des maisons et des terrains actuellement disponibles dans nos deux nouveaux quartiers Pondside Landing et Hidden Hills.

Profitez d’une boisson fraîche et savourez une délicieuse gâterie tout en écoutant de la musique live et en admirant la vue depuis la terrasse sur le toit de la maison témoin de Pondside Landing surplombant Still Pond. Marchez ou montez la route jusqu’à l’entrée du quartier Hidden Hills, pour tester un vélo électrique dans de toutes nouvelles rues, pendant que les enfants s’amusent à devenir actifs et créatifs.

Une variété d’attractions et d’activités amusantes à l’événement de la fête des mères de Wilden comprendra de la musique en direct de l’auteure-compositrice-interprète Giselle Sanderson, nominée aux prix JUNO et CCMA.

À quoi s’attendre lors de l’événement de la fête des mères de Wilden :

Musique live de Giselle Sanderson, auteure-compositrice-interprète nominée aux prix JUNO et CCMA, de 13 h 30 à 16 h 30

Test de vélos électriques de 13h à 16h, animé par FreshAir

Délicieuses gâteries sucrées de Kayla à Cake for Breakfast

Mousseux et rosé de Niche Wine Co.

Sodas aux fruits locaux rafraîchissants de Farming Karma

Lots de tombola

Bricolages et activités pour enfants

Les hot-dogs

« Nous organiserons un barbecue à Hidden Hills avec des hot-dogs disponibles par don, et à Pondside Landing, vous pouvez acheter des billets de tombola pour gagner des cartes-cadeaux de 50 $ et 100 $ pour The Greenery and Fresh Air », explique Macheledt. « Chaque dollar des deux ira au Blenk Family Fund pour la santé mentale des jeunes. »

Les Mums in Mugs pour les mamans sont de retour !

« C’était une tradition à Wilden de distribuer des tasses Wilden avec de belles fleurs plantées dedans le jour de la fête des mères », dit Macheledt, « Cependant, la façon dont nous avons pu nous rencontrer et célébrer était différente au cours des dernières années, donc cette fête des mères Le jour où nous sommes ravis de pouvoir offrir 100 mamans dans des tasses lors de cet événement amusant. Et ils ne sont pas réservés aux mamans – tout le monde peut en emporter un à la maison ! »

Toute l’équipe de Wilden se réjouit de célébrer avec vous le 14 mai. Arrêtez-vous aux deux lieux de l’événement sur Union Road à tout moment entre 13 h et 17 h.

Maison témoin de la maison de ville de Pondside Landing: # 36 1550 Union Rd, Kelowna

Quartier Hidden Hills : situé au bout du chemin Union (extrémité nord)

Apprenez-en plus sur wilden.ca et restez au courant des dernières nouvelles sur Facebook et Instagram.

KelownaMother’s DayImmobilier