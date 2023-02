Événement de galabration le 11 février au profit de l’école catholique de Plainfield – Shaw Local

Les lecteurs ont élu l’école paroissiale St. Mary Immaculate à Plainfield comme la « meilleure » ​​pour son événement annuel de collecte de fonds et « l’une des meilleures » écoles maternelles et primaires privées de la région.

Ainsi, l’école souhaite organiser son propre “meilleur” le 11 février lors de son événement Galabration “Boots and Bling” à l’école pour les gens et offrir “un petit prix surprise” à un restaurant de barbecue local et également à une brasserie locale, selon à Allison Baumgartner de Plainfield, présidente du gala.

“Le but de ‘Boots and Bling’ est de regarder dans votre propre placard et de créer quelque chose d’amusant”, a déclaré Baumgartner. « Cela ne coûtera pas cher de s’amuser et tout cela va à notre soutien à notre école. C’est une bonne cause et vous pouvez acheter des billets à la porte ou en ligne.

“Boots and Bling” est destiné aux personnes âgées de 21 ans et plus.

Les billets coûtent 80 $. Les profits servent à améliorer le système de sécurité de l’école et à aider à soutenir l’école, a déclaré Baumgartner.

“St. Mary est une institution tellement merveilleuse et chaque petit geste qui peut aider les enseignants à pousser les enfants à exceller dans leur foi et leur éducation vaut chaque centime dépensé », a déclaré Baumgartner.

Caractéristiques de l’événement

Les caractéristiques de l’événement comprennent des articles d’enchères silencieuses et en direct, des vendeurs de nourriture et d’alcool, un bar payant, des jeux et des divertissements en direct par The Messengers.

“Il y aura également un bar pour ceux qui n’apprécient pas particulièrement la bière artisanale”, a déclaré Baumgartner.

Il y aura également “des projets réalisés par chaque classe individuelle”, a déclaré Baumgartner.

“Chaque enfant y a mis sa marque d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Baumgartner. “Le gagnant aura les objets et se souviendra de toutes les personnes de cette classe ou de cette année.”

Nourriture et boisson

Elle a déclaré que six restaurants de barbecue fourniront “leurs meilleurs plats de barbecue et d’accompagnement”. Il s’agit de Station One Smokehouse à Plainfield, Firewater BBQ à Crest Hill, Sharko’s BBQ à Naperville, Hat Trick BBQ Company à Aurora, Jack’s Chick’n Ribs à Joliet et Big Steve’s Smokem And Chokem Bbq LLC à Romeoville.

Les brasseries participantes sont Skeleton Key Brewery à Woodridge, Khaos Brewcade & Kitchen à Plainfield, Nic & Ivy à Lockport et Miskatonic Brewing Company à Darien.

“Pour notre collation de fin de soirée, nous aurons un mur de beignets de The Donut Shop à Plainfield”, a déclaré Baumgartner.

Baumgartner, qui a deux enfants à l’école, a salué les efforts des bénévoles dans “Boots and Bling” et a déclaré que c’était un “travail d’amour” et un “privilège” de faire du bénévolat à l’école parce que les enseignants étaient vraiment “vraiment autour de chaque enfant”. et les familles « récoltent les bénéfices ».

“Ils aident les enfants à réussir et à vraiment laisser leur marque sur le monde grâce à tout ce qu’ils obtiennent à St. Mary”, a déclaré Baumgartner.

«Boots and Bling aura lieu de 18 h à 23 h 30 le 11 février dans le gymnase de l’école St. Mary Immaculate, 15629 S. Route 59 à Plainfield.

Les billets coûtent 80 $ et sont disponibles sur bit.ly/smigalatix2023.