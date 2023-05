Événement de dépistage Papapalooza pap à Lake Country

La clinique médicale de Turtle Bay à Lake Country organise un Papapalooza le 27 mai.

La clinique sera ouverte de 10 h à 16 h pour toute personne ayant un col de l’utérus et âgée de 25 ans ou plus pour s’inscrire à un test Pap.

Les personnes ayant un col de l’utérus devraient commencer les dépistages Pap à l’âge de 25 ans et se faire dépister tous les trois ans.

Le but du test est d’identifier les cellules cervicales anormales avant qu’elles ne deviennent cancéreuses.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CancerLake Country