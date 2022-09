Événement de déchiquetage gratuit au poste de police de Montgomery samedi – Shaw Local

Le village de Montgomery et Earthmover Credit Union s’associent pour offrir à la communauté et aux membres une opportunité gratuite de déchiquetage de papier de 9 h à midi le samedi 24 septembre au poste de police de Montgomery, 10 Civic Center Ave. à Montgomery. L’événement est gratuit et ne nécessite pas d’inscription préalable.

L’événement au volant offrira aux membres de la communauté un moyen pratique de recycler et de détruire gratuitement les papiers contenant du matériel et des informations sensibles.

Les participants doivent entrer par Griffin et Baseline Road (Route 30), également connu comme l’entrée sud du Complexe sportif Stuart. La signalisation dirigera la circulation dans une ligne vers le camion de déchiquetage stationné dans le stationnement du service de police. Les volontaires conduiront les voitures et déchargeront les sacs ou les boîtes du véhicule. Le papier sera déchiqueté sur place dans un conteneur verrouillé pour plus de sécurité et de meilleures mesures d’élimination.

Les bénévoles de Earthmover Credit Union seront sur place pour recueillir des dons pour les personnes intéressées à recueillir des fonds pour une organisation locale de lutte contre le cancer du sein.

Pour plus d’informations sur l’événement de déchiquetage ou les services de soutien aux résidents fournis par le village de Montgomery, visitez montgomeryil.org.