Événement Common Ground pour aider à connecter les propriétaires fonciers et les agriculteurs du comté de McHenry – Shaw Local

Les agriculteurs et les propriétaires fonciers de la région du comté de McHenry sont invités à assister au quatrième Common Ground annuel de 14 h à 17 h le 12 novembre à Soulful Prairies à Woodstock.

Le rassemblement, organisé par la Land Conservancy du comté de McHenry, vise à offrir aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers l’occasion de raconter l’histoire de leurs expériences en matière d’accès à la terre et de propriété.

Les invités comprendront les agriculteurs Sylvia Abel-Caines de Garlic eScape Farm, Claire Flavin Hodge de Sunfleck Farm, Katie Kelley de Terra Vitae et la propriétaire Linda Bruce de Soulful Prairies.

Il y aura du temps pour réseauter dans une atmosphère détendue et décontractée avec de la bière brassée localement et des rafraîchissements. Des organismes locaux et régionaux seront sur place pour parler de leurs programmes, services et ressources pour accéder aux terres agricoles.

L’inscription à l’événement est de 10 $ par personne.

Pour RSVP, rendez-vous sur learngrowconnect.org/commonground ou appelez Linda Balek au 815-337-9502, Ext. 102.