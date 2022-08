Événement Apple confirmé : l’iPhone 14 peut être lancé la semaine prochaine

Apple a fixé la date des débuts de son dernier iPhone. Le nouvel appareil, qui est devrait s’appeler l’iPhone 14 et inclure un affichage permanent, sera dévoilé le 7 septembre à 10 h HP (13 h HE). Les rumeurs suggèrent que la nouvelle gamme d’iPhone annulera le Mini en faveur d’un nouveau modèle Max, rejoignant les rumeurs iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, et potentiellement augmenter le prix d’environ 100 $ par rapport à celui de l’année dernière. Apple pourrait également avoir l’intention de exciser l’encoche de l’iPhone 14 en faveur d’un caméra frontale en forme de trou et de piluledu moins pour les modèles Pro.

En plus de l’iPhone 14, Apple pourrait également profiter de l’événement pour dévoiler le Apple Watch Série 8qui ressemblera apparemment au modèle de l’année dernière mais aura plus de fonctionnalités de santé telles qu’un capteur de fièvreaussi bien que durabilité améliorée.

Le géant de la technologie a invité la presse à son siège Apple Park en Californie pour l’événement, mais il offrira également un diffusion en direct sur Apple.com et d’autres services de streaming. Comme d’habitude, Apple n’a pas dit grand-chose dans son invitation à propos de son prochain événement iPhone. L’invitation montre un logo Apple apparemment placé dans un ciel nocturne, suggérant des améliorations potentielles de l’appareil photo ou de l’année dernière rumeur d’appel d’urgence par satellite. L’image ressemble à quelque chose que nous pourrions voir de la Le télescope spatial James Webb, dont les superbes photos ont déjà commencé à changer notre façon de voir le cosmos depuis leur première sortie plus tôt cet été. Dans son annonce, Apple a inclus les mots d’accroche “Far out”.

Lire la suite: Comment regarder le lancement de l’iPhone 14, Apple Watch Series 8

Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch 8 pourraient aider Apple à se démarquer de Samsung et d’autres fabricants d’appareils au cours de ce qui devrait être une concurrence accrue cette année. Les gens ont réduit leurs achats de technologie, ce qui a étonnamment faibles rapports de ventes du fabricant de puces Intel, ainsi que des pénuries soudaines d’activité publicitaire pour Alphabet parent de Google et Méta parent Facebook. Et ils ne sont pas seuls.

Notre confiance collective dans l’économie s’est effondrée, grâce à la pandémie de coronavirus en cours mélangée à inflation continue et une récession imminente. Une enquête de l’Université du Michigan a révélé que le sentiment des consommateurs est à son point le plus bas depuis au moins 70 ans.

Cela signifie qu’Apple devra se battre encore plus dur pour gagner de nouveaux propriétaires d’iPhone. Samsung, pour sa part, a rendu le travail d’Apple un peu plus facile en annonçant ses produits phares Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 à leurs prix standard de 1 800 $ et 1 000 $, respectivement, plus tôt ce mois-ci. Elle a également augmenté les prix de ses Montre Galaxy 5 et Galaxy Buds 2 Pro par 30 $ chacun.

Jusqu’à présent, Apple n’agit pas de façon inquiète. Au cours des deux dernières années, Apple a décroché ses plus gros revenus et profits chaque saison de magasinage des fêtes, en grande partie sur le popularité de l’iPhone 13 de 2021 et années 2020 iPhone 12. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment cité les caméras avancées, la longue durée de vie de la batterie et les logiciels réputés comme raisons pour lesquelles les gens continuent de choisir les iPhones. Mais il a également déclaré que la 5G, la technologie sans fil ultra-rapide qu’Apple a commencé à utiliser il y a deux ans, est susceptible de pousser encore plus de personnes à se mettre à jour.

“La 5G a été un accélérateur”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs le mois dernier. Il a ajouté que bien que la technologie se répande dans certains endroits, comme la Chine, l’UE et les États-Unis, d’autres parties du monde n’ont pas commencé à l’utiliser autant. Et donc, à mesure que la 5G se développe, il a déclaré: “Je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste.”

Alors que l’iPhone sera un produit clé que nous verrons lors de l’événement d’Apple cette année, et probablement ce sur quoi la plupart des gens concentrent leur attention, la société s’attend à avoir d’autres appareils à montrer. Ceux-ci incluent de nouveaux ordinateurs Mac avec des puces mises à niveau et de nouveaux iPads.