Événement à succès Pathaan: Deepika Padukone s’effondre alors qu’elle devient émotive avec tout l’amour que son film reçoit [Watch Video]

Événement de réussite Pathaan : Les larmes coulaient librement sur le visage de Deepika Padukone alors qu’elle exprimait sa gratitude lors de la conférence de presse pour Pathaan. Submergée par l’effusion d’amour, l’actrice a décrit l’expérience comme tout simplement incroyable. “Ressentir l’amour et la célébration entourant notre film après ce que le monde a traversé, c’est comme un festival”, a-t-elle déclaré, ajoutant que tout le travail acharné et le dévouement en valaient la peine face à une telle appréciation. Un véritable témoignage de la puissance du cinéma et des émotions qu’il évoque. Regardez des vidéos de divertissement.