Evelyn Sharma se marie dans un mariage blanc de conte de fées avec Tushaan Bhindi dans la magnifique campagne australienne – regardez les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Evelyn Sharma, qui est célèbre pour ses rôles dans des films comme « Yeh Jawaani Hai Deewani » et « Yaariyan », s’est rendue sur son Instagram lundi 7 juin pour partager de magnifiques photos de son mariage de rêve à la campagne en Australie avec un beau et fiancé Tushaan Bhindi.

Tushaan Bhindi est un chirurgien basé en Australie et également un entrepreneur.

Evelyn était vêtue d’une robe blanche en dentelle et portait un maquillage en sourdine et portait des roses blanches, tandis que Tushaan avait l’air pimpant dans un costume noir et une chemise blanche.

L’actrice de 34 ans a sous-titré sa première photo comme « Pour toujours » avec un emoji coeur rouge. « Mr & Mrs Bhindi Un grand merci à tous ceux qui ont fait de ce petit mariage le plus beau jour de notre vie ! ”, Evelyn a légendé une autre photo.

Jetez un œil à ces belles photos :

Dans une interview avec ETimes, Evelyn a parlé de son mariage. «Nous étions fiancés depuis un an et demi et prévoyons de nous marier depuis, mais le verrouillage a ralenti nos plans. Dans des moments comme celui-ci, nous ne voulions pas attirer beaucoup d’attention sur nous-mêmes ; nous voulions garder les choses simples et directes. Il était temps d’officialiser notre amour et notre engagement envers le monde », a partagé l’actrice.

Cependant, il pourrait bientôt y avoir une grosse réception de mariage. «Nous espérons que nous pourrons organiser une grande réception de mariage, où toute notre famille et nos amis célébreront notre amour avec nous. Pour l’instant, nous sommes reconnaissants pour leurs vœux et leurs bénédictions alors que nous prions pour un temps meilleur pour notre patrie, l’Inde », a partagé Evelyn.

Evelyn est célèbre pour avoir joué des rôles secondaires dans divers films de Bollywood comme ‘Yeh Jawaani Hai Deewani’, ‘Main Tera Hero’, ‘Jab Harry Met Sejal’, ‘Saaho’, ‘Nautanki Sala’ entre autres.