Evelyn Sharma annonce une grossesse, pour devenir mère pour la deuxième fois

L’actrice de Yeh Jawaani Hai Deewani, Evelyn Sharma, a annoncé mardi qu’elle allait devenir mère pour la deuxième fois. Elle est allée sur Instagram et a partagé des photos de son bébé avec une adorable légende.

L’actrice, qui a accueilli son premier enfant avec son mari, le Dr Tushaan Bhindi, en 2022, a exprimé son enthousiasme en partageant les photos. Partageant les photos, Evelyn a écrit : « J’ai hâte de te serrer dans mes bras !! Bébé 2 est en route !” L’acteur Neil Nitin Mukesh l’a félicitée et a écrit: “Félicitations à vous ma très chère si bonne nouvelle.” Alors que Lisa Haydon a écrit: « Félicitations Evelyn. Belle nouvelle. Sonal Chauhan a écrit: “Awwwww Félicitations mon amour.” Neha Dhupia a commenté: “Beaucoup de félicitations deux fois l’amour et le plaisir.”





Pour les non-initiés, le 15 mai 2021, Evelyn a épousé Tushaan lors d’un mariage champêtre à Brisbane, en Australie. Tushaan est un chirurgien dentiste et entrepreneur australien. En 2018, lui et Evelyn se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par un ami commun. Ils sont rapidement tombés amoureux.

Plus tôt avant son mariage, lors d’une interaction avec ETimes, Sharma a parlé de son mariage en déclarant: “Nous étions fiancés depuis un an et demi et prévoyons de nous marier depuis, mais le verrouillage a ralenti nos plans. À certains moments comme ça, nous ne voulions pas attirer beaucoup d’attention sur nous-mêmes, nous voulions garder les choses simples et directes. Il était temps d’officialiser notre amour et notre engagement envers le monde.

Evelyn a ajouté : “Nous espérons que nous pourrons organiser une grande réception de mariage, où toute notre famille et nos amis célébreront notre amour avec nous. Pour l’instant, nous sommes reconnaissants pour leurs bons vœux et leurs bénédictions alors que nous prions pour un temps meilleur à venir. pour notre patrie, l’Inde.”

L’acteur de ‘Saaho’ a également déclaré : “Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être marié à votre meilleur ami. Nous sommes tellement excités à l’idée de passer notre vie ensemble. Nous avons commencé nos célébrations de mariage par une cérémonie légale. Bien sûr, nous aurions adoré notre famille et nos amis du monde entier soient présents, mais nous savons que leurs bénédictions sont toujours avec nous.”

