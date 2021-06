Evelyn Sharma, actrice de « Yeh Jawaani Hai Deewani », a déclaré qu’elle s’était mariée avec le Dr Tushaan Bhindi

Après avoir été fiancée pendant un an et demi, Evelyn Sharma a finalement épousé le beau Dr Tushaan Bhindi à Brisbane, en Australie. L’acteur qui est connu pour son rôle dans le film à succès ‘Yeh Jawaani Hai Deewani’ s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une belle photo avec son mari après être entré dans le bonheur conjugal. Evelyn a l’air magnifique dans une tenue de mariée blanche tandis que Tushaan a opté pour un costume noir.

En sous-titrant son message, Evelyn a écrit : « Pour toujours ».

Lors d’une interaction avec ETimes, Sharma a parlé de son mariage en déclarant: « Nous étions fiancés depuis un an et demi et prévoyons de nous marier depuis, mais le verrouillage a ralenti nos plans. Dans des moments comme celui-ci, nous l’avons fait ne voulons pas trop attirer l’attention sur nous ; nous voulions que les choses restent simples et directes. Il était temps d’officialiser notre amour et notre engagement envers le monde. »

Evelyn a ajouté: « Nous espérons que nous pourrons organiser une grande réception de mariage, où toute notre famille et nos amis célébreront notre amour avec nous. Pour l’instant, nous sommes reconnaissants pour leurs bons voeux et leurs bénédictions alors que nous prions pour un temps meilleur à venir pour notre patrie l’Inde. »

L’acteur de ‘Saaho’ a également déclaré: « Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être marié à votre meilleur ami. Nous sommes tellement excités à l’idée de passer notre vie ensemble. Nous avons commencé nos célébrations de mariage par une cérémonie légale. Bien sûr, nous aurions adoré pour notre famille et nos amis du monde entier soient présents, mais nous savons que leurs bénédictions sont toujours avec nous. »