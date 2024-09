Evelyn Lin, spécialiste des ventes aux enchères d’art, quitte Christie’s pour la galerie Pace

Evelyn Lin, figure incontournable du monde des maisons de ventes aux enchères, quittera ce milieu pour rejoindre la Pace Gallery, où elle occupera le poste de présidente de la Grande Chine. Elle supervisera les ventes, le développement commercial et l’engagement des artistes dans les sites de Hong Kong et de Pékin de la méga-galerie.

Lin sera basée dans l’ancienne ville et prendra ses fonctions le 1er octobre.

Elle était auparavant co-directrice du département d’art des XXe et XXIe siècles de Christie’s. Elle a rejoint la maison de vente aux enchères en 2018 en tant que vice-présidente après avoir été directrice de l’art contemporain en Asie chez Sotheby’s, poste qu’elle a occupé de 2004 à 2017.

Ayant travaillé dans des maisons de vente aux enchères depuis 1998, Lin est devenue célèbre pour avoir développé le marché des artistes asiatiques. Sous sa direction, des records ont été battus pour Sanyu, Zeng Fanzhi, Kim Whanki et Zhang Xiaogang.

Chez Pace, elle sera bientôt à l’origine d’une exposition d’œuvres de Robert Indiana dans les locaux de la galerie H Queen’s. L’exposition ouvrira en mars, en même temps que l’édition de l’année prochaine d’Art Basel Hong Kong.

Lin rejoint Pace après le départ de Leng Lin, ancien président de Pace pour l’Asie, qui a cultivé la présence de la galerie dans la région pendant 16 ans jusqu’à son départ au printemps dernier. Il a aidé la galerie à ouvrir son site à Pékin en 2008. Depuis lors, Pace s’est développé pour inclure des antennes à Hong Kong, Séoul et Tokyo.

« L’Asie déborde d’énergie et de créativité, et je suis passionnée par l’idée d’attirer davantage d’artistes et d’expositions exceptionnels dans la région. Je suis ravie de rejoindre Pace à ce moment passionnant du monde de l’art international, et j’ai hâte de collaborer avec l’équipe talentueuse de la galerie et de m’engager auprès de la communauté dynamique d’ici », a déclaré Evelyn Lin dans un communiqué.

Samanthe Rubell, présidente de la Pace Gallery, a déclaré dans un communiqué : « En tant que galerie, nous voyons un potentiel incroyable pour nos artistes et notre activité dans la grande Chine, et Evelyn nous aidera à identifier et à exploiter ces opportunités. Sa nomination marque un nouveau chapitre de notre longue histoire en Chine, où nous avons eu la chance de construire des relations durables et significatives avec des artistes et des collectionneurs au cours des 16 dernières années. Nous sommes impatients de continuer à entretenir ces liens et de rester un acteur majeur dans le vaste monde de l’art en Asie pour les années à venir. »