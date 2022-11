Evelyn de Rothschild, descendante de la dynastie bancaire, décède à 91 ans

Alors que les fusions engloutissaient les petites institutions financières dans une concentration croissante de la puissance bancaire mondiale dans les années 1980, M. Rothschild a été crédité par les historiens d’avoir protégé le nom Rothschild de ce qu’il considérait comme une entreprise peu recommandable et de préserver son indépendance précieuse, qui avait été menacée par l’extérieur. pressions et désunions internes.

La réputation de Rothschild, a insisté M. Rothschild, a été mise en danger dans les années 1960 par un cousin, Jacob Rothschild, qui a proposé une fusion de la banque familiale avec SG Warburg, une banque d’investissement cotée à la Bourse de Londres. Jacob a ensuite utilisé le nom de famille dans son agressif Rothschild Investment Trust pour conclure des accords lucratifs avec des sociétés d’art et de location de voitures et, avec l’entrepreneur américain et raider d’entreprise Saul Steinberg, pour reprendre un fonds commun de placement et une compagnie d’assurance.

S’opposant à l’utilisation du nom pour de telles transactions, la plus conservatrice Evelyn a déjoué son cousin, qui a démissionné de son poste d’administrateur de la holding familiale et rebaptisé sa propre unité RIT Capital. Le différend a duré jusqu’en 1980, lorsque les cousins ​​​​ont convenu que la banque familiale fonctionnerait séparément de l’entreprise RIT de Jacob. Alors que la presse a qualifié le contretemps de querelle de famille, cela a eu des implications plus larges pour l’unité et l’indépendance de la plus grande entreprise Rothschild.

Depuis les années 1760, lorsque le patriarche Mayer Amschel Rothschild fonda la dynastie à Francfort et envoya quatre de ses cinq fils – les cinq flèches du blason familial – établir quatre autres entreprises à Londres, Paris, Vienne et Naples, les Rothschild avaient été un partenariat dont la richesse et les liens familiaux avaient été un rempart. Mais au XXe siècle, les guerres mondiales, la Grande Dépression et d’autres tensions avaient perturbé cette alliance.

Pour reconstruire le partenariat de l’Ancien Monde, M. Rothschild a mené un effort réussi pour réunir les intérêts familiaux disparates sous un auvent basé en Suisse, Rothschilds Continuation Holdings, qui détenait des participations dans les entreprises Rothschild en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Australie, Hong Kong, Singapour et autres localités. M. Rothschild en a été le président de 1982 à 2003.

“La première force importante de la famille est l’unité”, a-t-il déclaré au New York Times en 1996.

Niall Ferguson, l’historien de l’économie britannique, a écrit dans “The House of Rothschild” (1998), que M. Rothschild croyait “que les Rothschild pourraient combiner les vertus traditionnelles de l’entreprise familiale avec une portée véritablement mondiale en construisant une version moderne de la ancien système Rothschild : au centre, un groupe étroitement uni d’entreprises contrôlées par la famille, avec un réseau en expansion d’agences et d’associés plus ou moins autonomes. »