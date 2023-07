« Éveille de belles émotions en moi »: Novak Djokovic savoure la pression de Wimbledon après avoir atteint les demi-finales

Novak Djokovic, sept fois vainqueur du simple messieurs de Wimbledon, s’est qualifié pour la demi-finale du All England Championship 2023 avec son triomphe en quart de finale contre Andrey Rublev mardi. Le Serbe a remporté les huit dernières rencontres contre le joueur de 25 ans malgré l’abandon du premier set, 1-6, 6-1, 6-4, 6-1.

Dans l’interview sur le terrain qui a suivi la victoire, le joueur de 36 ans a déclaré que c’était un privilège d’être l’homme à battre au SW19 et savoure la pression qui accompagne le tag favori.

« Tout joueur de tennis veut être dans une position où tout le monde veut gagner contre vous. C’est donc un privilège, comme l’a dit Billie Jean King, la pression fait partie de ce que nous faisons. Cela fait partie de notre sport. Cela ne va jamais disparaître, quel que soit le nombre de chelems que vous avez remportés, le nombre de matchs que vous avez gagnés ou le nombre d’années que vous avez joué professionnellement sur le circuit », a déclaré le Serbe.

« La pression est primordiale à chaque fois, surtout ici, sur le court central de Wimbledon. Mais, en même temps, cela éveille les plus belles émotions en moi et cela me motive au-delà de ce dont j’ai jamais rêvé et m’inspire à jouer mon meilleur tennis », a affirmé le joueur de 36 ans.

« Je sais qu’ils veulent obtenir un scarb, ils veulent le gagner, mais cela n’arrive toujours pas », a-t-il déclaré avec un sourire narquois sur le visage alors que le court central de SW19 craquait.

« Très humble », a-t-il plaisanté.

Le Serbe cherche à égaler le record de huit titres en simple du All England Lawn Tennis and Croquet Club, Roger Federer, avec son passage dans les quatre derniers de l’événement dans la banlieue anglaise.

L’Italien Jannick Sinner a également atteint la demi-finale du prestigieux majeur sur gazon avec sa victoire sur Roman Safiullin en quatre sets mardi alors que le joueur de 21 ans a enregistré une victoire de 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. pour accéder aux quatre dernières étapes du simple messieurs.

Il y a eu un énorme bouleversement dans l’épreuve féminine lorsque la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s’est vu montrer la porte de sortie par Elina Svitolina, qui a gagné 7-5, 6-7, 6-2.