HOUSTON: Travis Evee a enregistré un sommet en carrière de 36 points alors que Rice a dominé l’UTSA 95-86 vendredi lors du premier match de la saison de la conférence américaine pour les deux équipes.

Evee a fait huit 3 points pour égaler un record de programme. Il a terminé 13 des 19 sur le terrain, manquant cinq trois points.

Quincy Olivari a récolté 21 points et sept rebonds pour Rice (7-2). Chris Mullins a ajouté 14 points, et Max Fiedler a récolté 12 points, 11 rebonds et huit passes.

Keaton Wallace a récolté 21 points et huit rebonds pour les Roadrunners (4-4). Jhivvan Jackson a ajouté 18 points et Jacob Germany avait 17 points.

UTSA était à 87-86 avec 1:47 à jouer, mais est resté sans but le reste du temps.

