Le premier match de Premier League de 2021 verra Everton verrouiller les cornes avec West Ham. Les deux équipes ont trouvé un bon élan – Everton a terminé 2020 en Premier League dans le top quatre, tandis que West Ham est 10e.

Pour les deux équipes, une place dans le football européen est à gagner.

L’équipe de Carlo Ancelotti entre dans ce match après que leur match à Manchester City ait été reporté. Les Hammers, en revanche, sont sans victoire dans quatre mais ont fait match nul trois de ces matchs.

Ces deux équipes se sont affrontées il y a quelques mois en huitièmes de finale de la Coupe EFL. Everton a battu West Ham United 4-1 après que l’attaquant en forme Dominic Calvert-Lewin a claqué un triplé.

Cependant, Everton sera sans Jean-Philippe Gbamin, l’arrière gauche français Lucas Digne et l’international anglais Fabian Delph.

David Moyes, le manager de West Ham, ne pourra pas bénéficier des services de l’arrière gauche Arthur Masuaku, blessé.

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour Everton vs West Ham United

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour Everton vs West Ham United capitaine: Dominic Calvert-Lewin

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour Everton vs West Ham United vice-capitaine: Dit Benrahma

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour Everton vs West Ham United gardien de but: Jordan Pickford

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour les défenseurs Everton vs West Ham United: Seamus Coleman, Yerry Mina, Vladimir Coufal, Issa Diop

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour les milieux de terrain d’Everton vs West Ham United: André Gomes, Gylfi Sigurdsson, Declan Rice, Tomas Soucek

EVE vs WHU Premier League, Dream11 Team pour les attaquants d’Everton vs West Ham United: A déclaré Benrahma, Dominic Calvert-Lewin

EVE vs WHU Premier League, équipe de départ probable de Dream11 West Ham United contre Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Yerry Mina, Michael Keane, Ben Godfrey, Abdoulaye Doucoure, Andre Gomes, Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi, Dominic Calvert-Lewin, Bernard

EVE vs WHU Premier League, équipe de départ probable de Dream11 Everton contre West Ham United: Lukasz Fabianski, Vladimir Coufal, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Declan Rice, Tomas Soucek, Pablo Fornals, Jarrod Bowen, Sébastien Haller, Said Benrahma