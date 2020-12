Manchester City et Everton chercheront tous deux à s’appuyer sur l’élan qu’ils ont obtenu après leurs victoires respectives le lendemain de Noël. Alors que City a secoué la maison par une marge de 2-0 sur Newcastle United samedi, Everton a gagné 1-0 contre Sheffield United 1-0 à Bramall Lane.

Les citoyens n’ont pas trouvé de place dans le top quatre, mais ils ne sont qu’à un point derrière Manchester United et deux en dessous de Leicester City. City n’a pas été à son meilleur cette saison mais après leur départ irrégulier, ils ont réussi à trouver un élan.

Everton a battu Manchester City 4-0 lors de ce match en janvier 2017. Cependant, l’équipe de Guardiola a gagné beaucoup de terrain et a remporté ses cinq derniers matchs contre les Toffees.

Everton a été bon cette saison et ils ont bien géré l’absence de James Rodriguez au milieu de terrain. L’arrière central Ruben Dias s’est avéré être une bonne acquisition et il a été brillant chaque fois qu’il a eu le ballon.

équipe Dream11 pour Everton vs Manchester City

capitaine: Raheem Sterling

vice capitaine: Dominic Calvert-Lewin

gardien de but: Jordan Pickford

défenseurs: Seamus Coleman, Yerry Mina, Joao Cancelo, Ruben Dias

milieux de terrain: Abdoulaye Doucoure, Andre Gomes, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan

grévistes: Raheem Sterling, Dominic Calvert-Lewin

alignement probable Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Yerry Mina, Michael Keane, Ben Godfrey, Abdoulaye Doucoure, Andre Gomes, Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi, Dominic Calvert-Lewin, Bernard

composition probable Manchester City: Ederson Moraes, Joao Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Sergio Aguero, Raheem Sterling