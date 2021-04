GARDER Eve Myles de Faith a confirmé qu’elle attendait son troisième bébé avec son mari, Brad Freegard.

La star galloise, 42 ans, a révélé à ses fans sur Twitter la bonne nouvelle de sa grossesse et celle de son mari à l’écran.

Eve Myles de Keeping Faith attend son troisième enfant[/caption]

Elle est mariée à sa co-star de Keeping Faith, Brad Freegard[/caption]

Eve a posté une photo d’elle-même en train de se détendre sous le soleil printanier tout en portant des lunettes de soleil et une veste à capuche moelleuse.

Elle a dit à ses followers: «Nous serions ravis de partager avec vous tous… le bébé No3 est bel et bien en route! #mamaandbumpenjoyingthesun. »

L’annonce d’Eve a été accueillie par une vague de messages de sa part et de la fanbase ravie de Brad.

L’un a commenté: «Quelle belle nouvelle! Félicitations à vous et à vos proches !! Profitez du soleil adorable. »

Eve est surtout connue pour avoir joué Faith Howells dans le drame de la BBC[/caption]

Brad joue le mari de Faith, Evan[/caption]

Un autre a ajouté: «Aww. Vous ne me connaissez pas donc c’est probablement un peu bizarre, mais je suis vraiment content pour vous et votre famille. Vous semblez être une personne si authentique et charmante et méritez toutes les choses merveilleuses.

Faisant référence à Keeping Faith, un troisième a taquiné: «Superbe nouvelle! Suis-je le seul à me demander si c’est celui de Steve Baldini ??? »

Eve et Brad se sont mariés en 2013 et ils ont deux filles ensemble, Matilda, 11 ans, et Sienne, 6 ans.

Ils se sont rencontrés au National Youth Theatre en 1994 et ont continué à travailler ensemble dans Titus Andronicus de la Royal Shakespeare Company en 2003.

Le couple est déjà parents de deux filles[/caption]

Ces jours-ci, le mari et la femme sont surtout connus pour avoir joué le couple maintenant séparé Faith et Evan Howells dans Keeping Faith de BBC1, qui en est actuellement à sa troisième série.

En 2019, Eve a révélé que Brad avait initialement auditionné pour un rôle plus petit dans le drame gallois, mais qu’il avait fini par jouer un Evan.





Se rappelant le moment où elle l’a découvert, Eve a dit Toi magazine: «J’étais à l’hôpital après un accident de poussière – j’avais poli ma table basse avec une lingette Dettol et un morceau de bois est entré dans ma main et il s’est grippé.

«J’ai fini par avoir besoin de deux opérations et j’étais au lit en convalescence lorsque Brad est entré et a dit:« Les bébés, je n’ai pas eu le rôle ». J’ai dit: «Eh bien, une porte se ferme et une autre s’ouvre» et il a poursuivi: «Mais ils m’ont offert Evan».

«J’ai juste ri et j’ai dit: ‘Vous allez devoir me procurer plus de morphine!’ J’étais tellement ravi à l’idée de travailler à nouveau avec Brad.