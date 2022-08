Eve Muirhead, championne olympique, a annoncé sa retraite du curling

La championne olympique de curling Eve Muirhead a annoncé jeudi sa retraite du sport, la qualifiant de “la décision la plus difficile de ma vie”. . Muirhead, 32 ans, qui est championne olympique d’hiver, du monde et d’Europe en titre, a révélé sa décision sur les réseaux sociaux.

“Après 15 ans de curling international et 21 titres internationaux, j’ai pris la décision la plus difficile de ma vie de raccrocher mes chaussures de curling et de prendre ma retraite”, a déclaré Muirhead dans un communiqué sur Twitter. Muirhead a participé à quatre compétitions olympiques d’hiver et a également remporté le bronze. aux Jeux de Sotchi 2014.



Elle a remporté son premier titre mondial en 2013, est trois fois championne d’Europe par équipe féminine, a également remporté l’or européen par équipe mixte et “a complété le set” avec son quatrième titre majeur en remportant l’or aux championnats du monde de curling double mixte aux côtés de sa coéquipière écossaise. Bobby Lammie en avril.

« J’ai toujours rêvé de me retirer du curling en tant qu’actuel champion d’Europe, du monde et olympique, et je termine avec un grand sourire », a ajouté Muirhead. « J’ai toujours rêvé de gagner les trois et tout faire en une saison était incroyable. Se retirer à ce stade est définitivement le bon moment. En ce qui concerne la suite… J’ai hâte d’explorer d’autres opportunités et de sortir mes clubs de golf… mais surveillez cet espace », a-t-elle ajouté.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici