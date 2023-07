Eve Matheson, l’actrice originale de Zoe de mai à décembre, semble méconnaissable 34 ans après la sitcom sur l’écart d’âge

La star de May To December, Eve Matheson, est difficile à reconnaître plus de trente ans après avoir joué dans la série populaire.

Eve, 63 ans, qui est surtout connue pour avoir interprété à l’origine Zoë Angell dans la sitcom à succès, regarde des mondes loin de son passage dans la série.

Eve Matheson avec Anton Rodgers sur le tournage de la sitcom télévisée de mai à décembre 1989[/caption]

L’actrice a joué pour la dernière fois dans la série il y a 34 ans, avant de quitter son rôle après deux saisons, et arbore un look très différent.

Abandonnant ses coiffures et son rouge à lèvres emblématiques, Eve a l’air fraîche et radieuse lors d’un récent cliché.

Arborant ses superbes boucles rouges d’une manière plus insouciante, la star peut être vue en train de sourire à la caméra et de porter d’élégants bijoux en or.

Eve a initialement quitté son rôle de Zoe pour échanger l’écran contre la scène et, comme expliqué dans le post, prendra un nouveau personnage cette année.

Elle jouera Kate Keller dans une nouvelle production historique de All My Sons au Queens Theatre de Hornchurch, à Londres.

La beauté rousse a joué le partenaire d’un avocat veuf dans l’émission gagnante des BAFTA, diffusée pour la première fois en 1989.

Situé à Pinner, dans le Grand Londres, le programme suivait Alec Callender, joué par Anton Rodgers, et sa nouvelle romance avec une femme beaucoup plus jeune, Zoë.

Zoë a été décrite comme une fougueuse professeur d’éducation physique, qui avait divorcé de son mari après avoir découvert qu’il avait une liaison.

L’actrice a également joué le rôle de Becky Sharp dans l’adaptation de la BBC du roman Vanity Fair.

Elle est également apparue en tant que Mme Milcote dans la production originale du Royal National Theatre de Coram Boy d’Helen Edmundson.

Le rôle d’Eve en tant que Zoe a ensuite été repris par la star d’Emmerdale, Lesley Dunlop.

L’actrice avec son mari l’acteur Phil Davis[/caption]