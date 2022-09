Eve, la fille de Steve Jobs, masque l’iPhone 14 d’Apple avec un mème hilarant

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de produits lors de son événement Far Out qui s’est tenu en Californie, aux États-Unis, mercredi. Il a présenté la nouvelle série iPhone 14 et, comme toujours, il a créé un buzz parmi les amateurs de technologie. Au milieu de l’excitation suscitée par le nouveau produit, un mème partagé par Eve Jobs, fille du co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, est devenu viral.

Eve Jobs a profité du lancement de l’iPhone 14 pour partager un mème hilarant où elle a ombragé le nouveau produit. Partagé sur ses histoires Instagram, le mème présente un homme portant une chemise rouge et rayonnant tout en tenant une nouvelle chemise identique dans ses mains. “Je passe de l’iPhone 13 à l’iPhone 14 après l’annonce d’Apple aujourd’hui”, lit-on sur la photo.

Le mème a souligné à quel point les iPhones d’Apple ont tous tendance à se ressembler, même si la société ajoute quelques améliorations à chaque nouvelle version.

La série iPhone 14 comprend l’iPhone 14, l’iPhone 14 plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ici, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont les deux modèles d’entrée de gamme de la gamme. L’iPhone 14 d’Apple à la vanille a reçu un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Il s’agit du même écran que celui de la série iPhone 13 lancée l’année dernière en septembre.

Notamment, ce n’est pas seulement l’affichage qui a été retenu par Apple pour l’iPhone 14. Le fabricant de mobiles a également utilisé le chipset de l’iPhone 13 pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par la nouvelle version de la puce Apple A15 Bionic qui figurait dans la série iPhone 13. La nouvelle version de la puce est livrée avec 5 cœurs GPU et 6 cœurs CPU pouvant gérer 15,8 billions d’opérations par seconde.

En Inde, l’iPhone 14 a été au prix de Rs 79 000 pour la variante de base de 128 Go tandis que la variante de 256 Go coûtera Rs 89 000. L’iPhone 14 Plus a été introduit avec un prix de Rs 89 900 pour la variante 128 Go et la variante 256 Go est au prix de Rs 99 900.

