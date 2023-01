Eve Jobs supprime les photos de Drew Taggart d’Instagram : détails – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/David Fisher/Shutterstock

Un nouveau départ? Après que des informations aient émergé selon lesquelles son ex Drew Taggart33 ans, sort maintenant avec Selena Gomez, 30, Ève Emplois nettoyé son Instagram de photos de Les fumeurs à la chaîne‘ Star. Selon Nous hebdomadairele mannequin de 24 ans et la plus jeune fille de Steve Jobs a supprimé des photos de lui avant de supprimer complètement son compte. Cependant, ils ne semblaient pas avoir eu une relation particulièrement longue – ils auraient commencé à se fréquenter en septembre 2022, Eve souhaitant au DJ un joyeux anniversaire en décembre. “Joyeux anniversaire amoureux”, a-t-elle légendé le message, qu’elle a supprimé par la suite. Leur romance a commencé innocemment avec quelle source pour Nous appelé une “aventure estivale décontractée”.

Le point de vente a également été le premier à signaler que Selena sortait avec Drew. “Ils n’essaient pas de cacher leur romance en se faufilant dans les clubs réservés aux membres”, a déclaré une source à la publication. Ils ont également expliqué que c’était actuellement “très décontracté et discret” et que le duo “allait au bowling et au cinéma” lorsqu’ils étaient ensemble, entre autres activités.

Cependant, cela ne semble pas totalement innocent, car Nous hebdomadaireL’initié a ajouté que le Seuls les meurtres dans le bâtiment l’actrice est “tellement affectueuse”. “Selena peut à peine garder ses mains loin de lui”, ont-ils dit, expliquant que le duo musical “s’amuse beaucoup ensemble”.

Alors que le compte IG d’Eve devient AWOL peut soulever quelques sourcils, l’un des Nous hebdomadaireLes sources de ont précisé que sa rupture avec Drew était “totalement amicale” et qu’ils sont “amis”. Après leur séparation, la source a déclaré qu’ils sont tous les deux “très matures et cool à l’idée d’aller [their] des chemins différents.”

La révélation sur Selena et Drew, cependant, est venue après des nouvelles intéressantes sur le duo de DJ EDM The Chainsmokers. Lors d’une récente apparition sur le Appelle son papa podcast, Drew et l’autre membre du groupe Alex Pall, 37 ans, a admis avoir fait des trios avec des fans. “Est-ce que ça compte si c’est international?” Alex a demandé quand on lui a demandé si cela s’était effectivement produit. Il a également admis que c’était “bizarre”.

“Le gouvernement européen ne sépare pas leurs lits”, a déclaré Drew lors de l’interview, Alex admettant qu’après la première fois que cela s’est produit, ils se sont demandé: “Qu’est-ce qui vient de se passer?”

