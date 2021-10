Eve, 23 ans, la fille de Steve Jobs, défile en vert néon pour la Fashion Week de Paris

Eve, la fille de Steve Jobs, a fait ses débuts à la Fashion Week de Paris en foulant le tapis rouge du défilé Coperni. Voir les photos !

Emplois Eve, 23 ans, est peut-être une cavalière accomplie, mais elle ajoute également un mannequin à son CV ! La fille du défunt Steve Jobs a été photographiée sur le podium lors de la Fashion Week de Paris, faisant ses débuts sur les podiums du Coperni. Elle a été stupéfaite dans un t-shirt à col roulé vert fluo, qui était associé à une mini-jupe bleu foncé, des sandales à plateforme et des lunettes de soleil orange réfléchissantes avec une grosse monture blanche.

La beauté blonde, qui a récemment été aperçue en train de faire du shopping à Rome avec sa mère Emplois Laurene Powell, 57 ans, marchait aux côtés de stars comme Gigi Hadid, et Paloma Elsesser. Le salon a marqué l’introduction du nouveau sac à main « Origami » de la marque, inspiré de l’icône de l’application iPhone Photos. « Je ne peux pas exprimer à quel point cette collection est extraordinaire. Ce fut un honneur de faire partie de la vision @coperni », a écrit Eve sur Instagram, en taguant les designers, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer.

Plus récemment, Eve a été stupéfaite lors d’une rare sortie en Europe, faisant du shopping à Dolce & Gabbana le 17 septembre avec Laurene. Le duo mère-fille a exploré le quartier de la Place d’Espagne à Rome et a fait du lèche-vitrines tout en portant des masques protecteurs. Laurene, qui a été mariée au cofondateur d’Apple pendant 20 ans avant de mourir en 2011, vaut environ 21 milliards de dollars après avoir hérité de sa fortune.

Laurene a porté une combinaison noire qu’elle a associée à un maillot de corps en maille à motif géométrique. Elle a coiffé ses tresses blondes en vagues lâches en accessoirisant un long collier en or et un sac à main noir. Eve avait l’air tout aussi chic dans un crop top crème avec un jean taille haute qu’elle a associé à une ceinture bleu bébé. Le duo a ensuite été vu en train de dîner avec des amis au restaurant de Nino.

Laurene et Eve étaient en Italie pour le Longines Global Equestrian Championship, qui s’est déroulé du 16 au 18 septembre. La jeune femme de 23 ans a participé au premier jour des épreuves, et sa fière maman a regardé de côté. L’ancienne élève de l’Université de Stanford est une équestre d’élite et partage souvent des photos de réseaux sociaux de festivals et de compétitions qui la montrent en action sur son cheval.