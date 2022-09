Évasion étroite pour un piéton imprudent alors que deux voitures entrent en collision, regardez une vidéo virale

Les accidents de la route sont courants partout dans le monde et, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le monde est témoin d’environ 1,3 million de décès par an dus à des accidents de la route. À l’ère numérique, de nombreux accidents de ce type qui ont été enregistrés sur CCTV ou via des téléphones portables se retrouvent sur Internet. Alors que les plus horribles causant des pertes de vie sont désagréables à regarder et sont généralement signalées sur Internet, il y en a qui documentent des évasions miraculeuses.

Ces vidéos sont époustouflantes car la plupart d’entre elles montrent quelqu’un qui se rase de très près avec la mort et une de ces vidéos fait le tour en ce moment. Il montre une femme traversant la route, manquant de peu d’être heurtée par deux véhicules à grande vitesse. Cependant, pour éviter de heurter la femme, les deux véhicules se sont percutés. Au début des images de vidéosurveillance, trois piétonnes s’apprêtent à traverser une route très fréquentée.

Alors que deux d’entre eux attendent patiemment que le trafic en cours passe, le troisième devient un peu trop insouciant et commence à marcher rapidement. Sa négligence aurait pu lui coûter la vie car deux voitures à grande vitesse l’ont presque heurtée alors qu’elle se trouvait au milieu de la route.

Cependant, les deux voitures font une embardée au dernier moment pour l’éviter et finissent par entrer en collision. D’après la vidéo, il est clair que c’est une pure négligence de la part de la femme qui a causé ce chahut. Heureusement, il ne semble pas que les passagers de la voiture aient subi de blessures graves.

La vidéo a été partagée par la poignée de médias sociaux Viralhog avec la légende, “Un piéton imprudent survit miraculeusement à un accident de voiture”. Ni la vidéo ni la légende ne précisent particulièrement dans quelle partie du monde l’accident s’est produit. Cependant, cela ouvre certainement les yeux sur la prudence à laquelle il faut faire face en traversant la rue.

