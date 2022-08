Évasion étroite pour un homme alors que son vélo coincé sur une voie ferrée est réduit en morceaux par un train à grande vitesse

Lors d’un horrible incident, le vélo d’un banlieusard s’est coincé sur la voie à un passage à niveau juste au moment où le train était sur le point d’arriver. La vidéo de l’incident fait maintenant le tour d’Internet. Dans la vidéo, on voit un homme essayant de traverser la voie ferrée avec son vélo. Cependant, le vélo se coince d’une manière ou d’une autre. L’homme parvient à s’échapper de justesse alors qu’il essayait de le ramasser avant que le train n’approche. Il n’a pas réussi et le vélo a été mis en pièces par un train qui passait.

“Le vélo d’un banlieusard est coincé sur la voie ferrée d’un passage à niveau à Etawah, mis en pièces par le passage d’un train”, lit-on dans la légende de la vidéo. Les pièces de la moto peuvent être vues se briser en petits morceaux par le train qui passe. Regardez par vous-même :

Le vélo d’un banlieusard est coincé sur une voie de passage à niveau à Etawah, mis en pièces par le passage d’un train. #Vidéo virale pic.twitter.com/MG1xhqqx3B — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) 29 août 2022

Pendant ce temps, dans une autre vidéo partagée sur Instagram par une page appelée Mumbai Meri Jaan, on peut voir un homme sauver un chien. Dans le clip, on peut voir un chien arriver sur les voies ferrées à l’approche d’un train. Le conducteur du train semblait avoir déjà repéré le chien et ralenti quelque peu, mais pas avant qu’un homme ne monte sur les voies pour sortir le chien du danger. De nombreux spectateurs ont vu l’homme sortir le chien des rails et le poser sur la plate-forme. L’une des personnes sur la plate-forme tend la main à l’homme et il monte lui-même sur la plate-forme. Le train passe ensuite sans encombre, heureusement.

Un certain nombre de commentateurs sur Instagram ont suggéré que l’incident s’était produit à Nallasapora, qui fait partie de la région métropolitaine de Mumbai. “Respect au gars qui a sauvé le chien et aux hommes à moteur aussi… un gars très courageux qui a sauvé le chien”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Un autre a demandé que l’homme soit étiqueté sur le poste. “S’il vous plaît, taguez-le les gars et donnez-lui autant de crédit qu’il mérite 🙌”, ont-ils écrit.

