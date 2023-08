Évasion de prison : un homme condamné après s’être évadé des mois avant sa libération

PERLE, mademoiselle –

Un homme du Mississippi a été condamné lundi à 40 ans de prison d’État pour s’être évadé d’un établissement correctionnel et avoir détenu deux personnes sous la menace d’une arme l’année dernière, quelques mois seulement avant qu’il n’ait purgé une peine de sept ans.

Shunekndrick Huffman, 21 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’enlèvement et un juge de la cour de circuit l’a condamné à 40 ans de prison d’État, a déclaré lundi le procureur du district du comté de Rankin, Bubba Bramlett.

Huffman, qui s’est évadé du centre correctionnel du Mississippi central en août 2022, avait presque purgé sa peine de sept ans pour voies de fait graves avec une date de libération prévue en décembre de la même année.

Après que Huffman ait fui la prison, il est entré par effraction dans une maison voisine et a détenu trois personnes sous la menace d’une arme pendant des heures, selon les autorités. Ils ont dit que Huffman avait ensuite volé une voiture à l’une des personnes retenues en otage avant de l’écraser et de s’enfuir à pied. Il a ensuite été retrouvé caché dans une poubelle et capturé à 3,2 kilomètres de la prison, a rapporté WLBT-TV.

Le commissaire du département correctionnel du Mississippi, Burl Cain, a déclaré à la station de nouvelles que l’établissement améliorerait son système de sirène pour empêcher de futures évasions.