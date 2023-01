Évasion de prison au Mexique: une fusillade fait 7 morts alors que les autorités chassent les détenus qui se sont échappés près de la frontière du Texas

Au moins sept personnes auraient été tuées dans une fusillade au Mexique, alors que les autorités tentent de retrouver des dizaines de détenus évadés à la suite d’un soulèvement violent et meurtrier dans une prison près de la frontière texane.

Les responsables mexicains ont déclaré que 17 morts ont été confirmés jusqu’à présent lors de l’évasion de la prison dimanche à Ciudad Juarez, dont 10 gardiens. Ils ont ajouté que l’attaque semblait avoir été mise en scène dans le but de libérer Ernesto Piñón de la Cruz, le chef du gang Mexicles, qui est lié au cartel de Caborca.

Mardi, les évadés n’avaient pas été capturés.

Un homme armé non identifié a ouvert le feu sur des enquêteurs de l’État mexicain poursuivant les détenus – tuant deux d’entre eux lors d’une fusillade qui a finalement fait sept morts – mais on ne sait toujours pas si l’un des détenus faisait partie des morts, rapporte la BBC.

La secrétaire à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a déclaré que la prison avait été attaquée par des hommes armés qui sont arrivés tôt dimanche dans des véhicules blindés et ont tiré sur l’entrée et à l’intérieur des dortoirs.

Des membres présumés du gang Mexicles profitaient d’heures de visite plus chargées que la normale alors que les habitants se rendaient à la prison pour souhaiter une bonne année à leurs proches, selon la BBC, qui a ajouté que les détenus à l’intérieur avaient mis le feu à des matelas pour élever le niveau de confusion et de chaos.

“El Neto”, 33 ans, est incarcéré depuis 14 ans pour enlèvement et meurtre, alors qu’une précédente tentative de son gang de le libérer lors d’un transfert de prison en 2010 a échoué, a également rapporté la BBC.

Lorsque les autorités sont entrées dans la prison dimanche, elles ont trouvé 10 cellules “VIP” équipées de télévisions et d’autres commodités. L’un d’eux avait même un coffre-fort rempli d’argent liquide. On a également trouvé dans la prison de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne, du fentanyl et de la marijuana.

Deux autres hommes armés tués après avoir attaqué la police locale peu de temps avant l’évasion de la prison étaient probablement une diversion, a déclaré le secrétaire à la Défense Luis Cresencio Sandoval. Ils n’étaient pas inclus dans les 17 morts, qui étaient composés de 10 gardiens et de sept détenus.

La prison d’État a également été le théâtre d’une émeute en août qui s’est propagée dans les rues de Ciudad Juarez, faisant près d’une douzaine de morts.

Dans cette affaire, deux détenus ont été tués à l’intérieur de la prison, puis des membres présumés d’un gang ont commencé à tirer sur la ville, tuant notamment quatre employés d’une station de radio qui faisaient une promotion dans un restaurant.

