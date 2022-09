Évasion de la prison du Nevada : Bombmaker capturé après un pourboire

LAS VÉGAS –

Les autorités américaines disent qu’elles enquêtent sur la façon dont un fabricant de bombes condamné a pu s’échapper facilement d’une prison du Nevada sans que personne ne s’en aperçoive pendant quatre jours, avant qu’un pourboire ne conduise à sa capture dans un centre de transit à Las Vegas mercredi soir alors qu’il se préparait à monter à bord d’un bus. de la ville.

Les responsables des services correctionnels de l’État n’ont réalisé que mardi que Porfirio Duarte-Herrera s’était évadé le 23 septembre de la prison à sécurité moyenne où il purgeait une peine à perpétuité pour une explosion mortelle en 2007 à l’extérieur d’un complexe du Strip de Las Vegas.

La police de Las Vegas a déclaré avoir été informée mercredi soir qu’une personne correspondant à la description de Duarte-Herrera se trouvait dans le secteur. Les agents ont placé l’homme en garde à vue, ont confirmé qu’il s’agissait de Duarte-Herrera, 42 ans, et l’ont arrêté, a indiqué le département.

“Les politiques et procédures et tous les échecs survenus vendredi et jusqu’à mardi doivent être résolus”, a déclaré le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, lors d’une conférence de presse jeudi.

Lombardo, un républicain qui tente de renverser le gouverneur démocrate Steve Sisolak lors des élections de novembre, a déclaré qu’il implorait Sisolak de tenir sa promesse de mener une enquête approfondie pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Les problèmes d’infrastructure et les problèmes de personnel du système pénitentiaire, la capacité de cet individu à le faire – d’après ce qu’on m’a dit – aussi simplement qu’il l’a fait est une grave préoccupation pour moi et l’ensemble de la communauté des forces de l’ordre et la communauté comme un tout », a-t-il déclaré.

Lombardo, le maréchal américain du Nevada et agent spécial du FBI, a déclaré que c’était la coopération de nombreux organismes chargés de l’application de la loi, une large couverture médiatique et finalement un tuyau du public qui avait conduit à sa capture.

“Dans ce cas, l’individu avait quatre jours d’avance”, a déclaré Lombardo. “Heureusement, et malheureusement, il est resté dans la zone et nous avons pu l’appréhender avec l’aide du public.”

Lombardo a déclaré aux journalistes jeudi que toute information sur l’évasion elle-même devra provenir du Département des services correctionnels, “et j’espère qu’ils vous fourniront sous peu des informations sur les circonstances de l’évasion”. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le DOC avait été invité à participer à la conférence de presse conjointe des forces de l’ordre, Lombardo a répondu oui.

Les responsables du ministère n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Sisolak a ordonné une enquête sur l’évasion après avoir déclaré mardi soir que son bureau avait appris que Duarte-Herrera avait disparu depuis le début du week-end.

Le bureau du gouverneur a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à l’Associated Press jeudi qu’il travaillait directement avec le directeur du Département des services correctionnels, Charles Daniels “pour s’assurer que des mesures rapides soient prises pour remédier au comportement qui a conduit à l’évasion”.

“Le non-respect du protocole ou des procédures ne peut être toléré lorsque la sécurité publique est en jeu. Au-delà de cet incident, la résolution des problèmes de dotation à plus grande échelle reste une priorité pour le gouverneur”, a déclaré Meghin Delaney, sa directrice de la communication.

“Les établissements correctionnels à travers le pays sont confrontés à des pénuries de personnel et le NDOC cherche des moyens innovants d’augmenter le recrutement dans tous les établissements de cet État”, a-t-elle écrit.

Les responsables n’ont réalisé que mardi matin qu’il avait disparu lors d’un décompte des effectifs au Southern Desert Correctional Center près de Las Vegas.

Ni Lombardo ni Sisolak n’ont voulu commenter un reportage de KLAS-TV citant des sources anonymes selon lesquelles Duarte-Herrera a utilisé de l’acide pour aider à éroder la zone sécurisant la fenêtre de sa cellule afin qu’il puisse sortir. Ce rapport indiquait également qu’il avait créé un mannequin en carton à laisser dans sa cellule et cousu un manteau dans une classe de prison, qu’il avait emporté avec lui après son évasion. Les autorités enquêtaient pour savoir s’il avait un complice.

Lombardo a déclaré avoir parlé avec le bureau de l’inspecteur général du Département des services correctionnels, “et je suis convaincu qu’ils vont aller au fond des choses et utiliser des ressources pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir”.

Duarte-Herrera, du Nicaragua, a été reconnu coupable en 2010 d’avoir tué un vendeur de hot-dogs à l’aide d’une bombe activée par le mouvement dans une tasse de café au sommet d’une voiture garée à l’hôtel-casino de Louxor.

Les archives montrent que son coaccusé, Omar Rueda-Denvers, est toujours en détention. Le Guatémaltèque de 47 ans purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une autre prison du Nevada pour meurtre, tentative de meurtre, explosifs et autres charges.

Un jury du tribunal de district du comté de Clark a épargné les deux hommes de la peine de mort dans le meurtre de Willebaldo Dorantes Antonio, que les procureurs ont identifié comme le petit ami de l’ex-petite amie de Rueda-Denvers.

Les procureurs ont déclaré que la jalousie était le motif de l’attaque sur le pont supérieur d’un parking à deux étages. L’explosion a d’abord fait craindre une attaque terroriste dans la bande.

Gary Schofield, maréchal américain pour le Nevada, a déclaré que les autorités continuaient d’enquêter sur l’endroit où se trouvait Duarte-Herrera et sur ce qu’il avait fait entre l’évasion et le moment où quelqu’un l’a déposé près du centre de transit.

“Il a pu obtenir un peu d’argent et un peu de transport uniquement dans cette zone spécifique. … Principalement, il s’est en quelque sorte effondré et a essayé d’éviter le public, et a essayé d’éviter les forces de l’ordre”, a-t-il déclaré. .

Schofield a déclaré que les responsables des services correctionnels de l’État avaient initialement informé le groupe de travail régional du US Marshal Service basé à Los Angeles, qui avait informé son bureau de l’évasion mardi après-midi.

“C’était la première fois que les autorités du Nevada étaient au courant de ce qui se passait dans la prison”, a-t-il déclaré.