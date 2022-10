Evans Hankey quitte Apple après avoir remplacé Jony Ive en 2019

Evans Hankey, le vice-président supervisant l’équipe de design industriel d’Apple, quittera le fabricant d’iPhone dans six mois, quittant son poste après avoir succédé au directeur du design Jony Ive, qui a quitté Apple il y a trois ans pour ouvrir son propre cabinet de design indépendant.

Tel que rapporté par Bloomberg Vendredi, le départ de Hankey de l’entreprise a été annoncé en interne cette semaine, “créant un trou important au sommet”, selon des personnes citées dans le rapport connaissant le sujet.

“L’équipe de conception d’Apple rassemble des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple”, a déclaré un porte-parole à Bloomberg dans un communiqué. “L’équipe de conception senior a des leaders solides avec des décennies d’expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous traversons la transition, et nous tenons à la remercier pour son leadership et ses contributions.

La raison du départ de Hankey est inconnue, et on ne sait pas ce que la créatrice prévoit de faire pour aller de l’avant dans sa carrière post-Apple.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.