Evans de la Fed nerveux d’aller trop loin, trop vite avec des hausses de taux

Charles Evans, président de la Federal Reserve Bank de Chicago, prend la parole lors de la réunion annuelle de la National Association of Business Economics (NABE) à Arlington, Virginie, États-Unis, le lundi 27 septembre 2021.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu’il craignait que la banque centrale américaine n’augmente trop rapidement les taux d’intérêt dans sa quête pour lutter contre l’inflation galopante.

S’adressant mardi à “Squawk Box Europe” de CNBC, Evans a déclaré qu’il restait “prudemment optimiste” quant à la possibilité pour l’économie américaine d’éviter une récession – à condition qu’il n’y ait pas d’autres chocs externes.

Ses commentaires interviennent peu de temps après qu’un grand nombre de hauts responsables de la Fed ont déclaré qu’ils continueraient à donner la priorité à la lutte contre l’inflation, qui se situe actuellement près de ses niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980.

La banque centrale a relevé les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage plus tôt ce mois-ci, la troisième augmentation consécutive de trois quarts de point.

Les responsables de la Fed ont également indiqué qu’ils continueraient à augmenter les taux bien au-dessus de la fourchette actuelle de 3% à 3,25%.

Interrogé sur les craintes des investisseurs que la Fed ne semble pas attendre assez longtemps pour évaluer correctement l’impact de ses hausses de taux d’intérêt, Evans a répondu: “Eh bien, je suis un peu nerveux à ce sujet exactement.”

“Il y a des retards dans la politique monétaire et nous avons agi rapidement. Nous avons procédé à trois augmentations consécutives de 75 points de base et il est question de plus pour atteindre ces 4,25% à 4,5% d’ici la fin de l’année, vous êtes ne laissant pas beaucoup de temps pour regarder chaque version mensuelle », a déclaré Evans.