Evans de la Fed dit que la lutte contre l’inflation est la priorité absolue même si cela signifie des pertes d’emplois

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a déclaré que la banque centrale tenait bon dans son engagement à réduire l’inflation, même si cela signifiait que des personnes perdaient leur emploi.

S’exprimant trois semaines avant que la Fed ne devrait approuver sa quatrième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage, le responsable de la banque centrale a déclaré à CNBC qu’il espérait minimiser les dommages économiques.

“En fin de compte, l’inflation est la chose la plus importante à maîtriser. C’est le premier travail”, a déclaré Evans lors d’une interview en direct “Squawk on the Street”. “La stabilité des prix prépare le terrain pour une croissance plus forte à l’avenir.”

Les marchés auront un regard neuf sur les indices des prix à la production et à la consommation plus tard cette semaine. Les deux ont affiché des augmentations du coût de la vie proches de leurs niveaux les plus élevés depuis plus de 40 ans.

Sur le front de l’emploi, le Bureau of Labor Statistics a rapporté vendredi que la masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 en septembre, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5%, à égalité au niveau le plus bas depuis la fin de 1969. Cependant, les responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, ont averti qu’ils attendez-vous à « quelques douleurs » des efforts de lutte contre l’inflation de la Fed, qui pourraient inclure des niveaux plus élevés de chômage.

“Si le chômage augmente, c’est malheureux. S’il augmente beaucoup, c’est vraiment très difficile”, a déclaré Evans. “Mais la stabilité des prix rend l’avenir meilleur.”

La Fed a fait face à une nouvelle vague de critiques lundi de la fondatrice d’ARK Investment Management, Cathie Wood. Dans une lettre ouverte aux décideurs politiques, la gestionnaire de l’ETF a déclaré qu’elle craignait que les hausses de taux d’intérêt ne soient basées sur des données rétrospectives et ne plongent l’économie dans une “effondrement déflationniste”.

Evans a déclaré qu’il voyait des signes de ralentissement de l’inflation à mesure que les pressions sur la chaîne d’approvisionnement s’atténuaient. Il a préconisé une position politique où la Fed ramène les taux à un niveau restrictif auquel elle peut surveiller l’impact.

Evans est un non-votant au sein du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux et a déclaré qu’il quitterait son poste au début de 2023.