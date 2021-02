Évangéliques américains, colons israéliens et cinéaste sceptique

TEL AVIV – L’étreinte d’ours entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu et leurs gouvernements était un partenariat comme aucun autre que les deux pays n’avaient connu. Pendant quatre ans, Israël a été l’arène de politique étrangère préférée de Washington et Jérusalem son meilleur ami, et la nouvelle approche américaine impétueuse du Moyen-Orient a dominé le discours de sécurité nationale d’Israël et sa politique.

L’un des fondements clés de cette relation était beaucoup moins compris: la symbiose complexe entre les chrétiens évangéliques aux États-Unis et les colons juifs religieux en Cisjordanie. Dans un nouveau documentaire, « ‘Til Kingdom Come,»La cinéaste israélienne Maya Zinshtein plonge dans cette« alliance impie », comme elle l’appelle, montrant comment les colons récoltent un énorme soutien politique et lèvent des fonds auprès des évangéliques, qui, selon elle, subventionnent directement et indirectement la prise de contrôle régulière de l’Occident par les colons. Banque, que les Palestiniens veulent pour un futur État. En retour, les évangéliques se rapprochent de l’accomplissement de la prophétie que beaucoup adhèrent au fait que la seconde venue du Christ ne peut se produire sans le retour des juifs de la diaspora en Terre Sainte.

Cette vision ne se termine pas bien pour les Juifs: ils doivent accepter Jésus ou être massacrés et condamnés à l’enfer. Mais le film montre des sionistes chrétiens et des Israéliens de droite acceptant de ne pas être d’accord sur la fin des temps tout en coopérant, voire en s’exploitant les uns les autres, ici et maintenant – et en rendant le conflit entre Israël et les Palestiniens plus difficile à résoudre.