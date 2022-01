Evangeline Lily fait face à un contrecoup après avoir assisté à une manifestation contre le mandat anti-vaccin et dit que COVID était une grippe

Evangeline était tristement célèbre pour avoir exprimé son point de vue sur COVID au début de la pandémie en mars 2020 lorsqu’elle a révélé qu’elle avait refusé de s’auto-mettre en quarantaine au milieu de son père atteint de cancer. Elle a également comparé le virus à une « grippe respiratoire » et a condamné le gouvernement pour ses excès. « Il y a ‘quelque chose’ chaque année électorale », écrivait-elle à l’époque. Elle a ensuite publié de longues excuses publiques le lendemain sur Instagram.

« Alors Évangéline Lily a non seulement comparé les vaccins aux avortements, mais a également participé à la manifestation où RFK Jr. a comparé les mandats de vaccination à l’Holocauste », a déclaré un utilisateur de Twitter. a écrit . « Et nous sommes censés croire ‘c’est juste une opinion’ ? Je dis la refondre. Une autre personne plaisanté , « [S]en croisant le nom d’Evangeline Lilly de la liste des sources médicales réputées, une autre grande perte pour la culture.

le L’homme fourmi l’actrice a poursuivi son sentiment, « Ce n’est pas la bonne voie. Ce n’est pas sûr. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. Je comprends que le monde a peur, mais je ne crois pas que répondre à la peur par la force résoudra nos problèmes », a-t-elle écrit. « J’étais un choix pro avant COVID et je suis toujours un choix pro aujourd’hui. »

Actrice Évangéline Lily est allé sur Instagram le 27 janvier pour partager quelques photos d’une manifestation à Washington DC contre les mandats de vaccination qui a eu lieu au cours du week-end – un partage sur les réseaux sociaux qui a bouleversé certains utilisateurs. « J’étais à DC ce week-end pour soutenir la souveraineté corporelle pendant que les camionneurs canadiens se rassemblaient pour leur convoi pacifique à travers le pays en faveur de la même chose », la star de Marvel a légendé le message qui présentait des manifestants en noir et blanc avec divers signes contre « mandats » et pour la « liberté médicale ».

