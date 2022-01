Evangeline Lilly s’insurge contre les mandats de vaccination, dit que ce n’est «pas sûr»: «Ce n’est pas la bonne façon»

Evangeline Lilly se prononce contre les mandats de vaccination.

Exiger des vaccinations est devenu un sujet brûlant alors que la pandémie de coronavirus fait rage, beaucoup repoussant de tels mandats en faveur de la liberté médicale.

Jeudi, Lilly s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs images prises lors d’un rassemblement à Washington DC au cours du week-end pour protester contre les exigences de vaccination.

Dans le diaporama d’images, l’actrice « Ant-Man » a mis en évidence des pancartes indiquant « Démocrate vaxxed pour la liberté médicale », « infirmières pour le choix vaxx » et « fédéraux pour la liberté médicale ».

Elle a également inclus dans le message une capture d’écran d’une citation de Naval Revikant : « Toute tyrannie commence par le désir de contraindre les autres pour le plus grand bien. »

Dans la légende de la poste, Lilly a partagé ses propres réflexions sur la question.

« J’étais à DC ce week-end pour soutenir la souveraineté corporelle pendant que les camionneurs canadiens se rassemblaient pour leur convoi pacifique à travers le pays pour soutenir la même chose », a-t-elle commencé.

La star de Marvel a déclaré qu’elle pensait « qu’elle ne devrait jamais être forcée d’injecter quoi que ce soit dans son corps, contre sa volonté ».

En outre, elle a déclaré qu’elle ne soutenait pas les personnes qui y sont contraintes sous la menace d’une « attaque violente », d’une « arrestation ou d’une détention sans procès », d’une « perte d’emploi », d’un « sans-abrisme », d’une « famine », d’une « perte d’éducation ». », « aliénation des êtres chers », « excommunication de la société » ou « sous quelque menace que ce soit ».

« Ce n’est pas le chemin », a insisté Lilly. « Ce n’est pas sûr. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. Je comprends que le monde a peur, mais je ne crois pas que répondre à la peur par la force résoudra nos problèmes. »

L’actrice a ensuite déclaré qu’elle « était un choix professionnel avant COVID » et qu’elle le reste aujourd’hui.

Son statut vaccinal n’est pas clair, bien que des productions appartenant à Disney comme « General Hospital » et « The Mighty Ducks » soient connues pour avoir mis en place des mandats de vaccination.

Ce n’est pas la première fois qu’elle fait la une des journaux pour ses commentaires sur l’épidémie de coronavirus.

En mars 2020, elle a déclaré sur Instagram qu’elle et sa famille ne suivaient pas strictement les recommandations de sécurité, les qualifiant de « dérangeantes ». Elle a dit à l’époque qu’elle était « immunisée compromise » et vivait avec son père, qui luttait contre la leucémie « de stade quatre ».

Dans les jours qui ont suivi, l’actrice s’est excusée pour ses commentaires « dédaigneux et arrogants » à ce sujet et a assuré aux fans qu’elle se distanciait socialement et restait à la maison pour « aplanir la courbe ».