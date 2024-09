Evander Kane manquera le début de la saison des Oilers

Evander Kane manquera le début de cette saison avec les Oilers d’Edmonton et devra subir une intervention chirurgicale.

« Il va être absent pendant un certain temps », a déclaré mercredi le directeur général des Oilers Stan Bowman. « Je ne veux pas spéculer là-dessus. Je pense que nos médecins seront en mesure de mieux vous donner une idée de la situation, mais il ne sera pas ici pendant un certain temps. »

« Ce sera bientôt le cas. Il ne sera pas disponible pour le camp d’entraînement et le début de la saison. Je ne veux pas parler de la partie médicale. Nous demanderons à nos médecins de commenter cela, mais il va subir une opération. »

L’attaquant de 33 ans a récolté 44 points (24 buts, 20 passes) en 77 matchs de saison régulière et huit points (quatre buts, quatre passes) en 20 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley la saison dernière.

Edmonton a atteint le septième match de la finale de la Coupe Stanley, une défaite de 2-1 contre les Panthers de la Floride. Kane a raté les cinq derniers matchs de la série au meilleur des sept matchs en raison d’une hernie sportive.

« Je pense que l’objectif était de déterminer la meilleure voie à suivre pour sa blessure », a déclaré Bowman. « Parfois, lorsque des joueurs sont blessés, il peut probablement en parler mieux que moi, il y a souvent plusieurs façons de procéder. Vous obtenez un diagnostic et parfois, il peut s’agir de rééducation, parfois, c’est une opération chirurgicale définitive, parfois, la chirurgie est une option, mais vous pouvez essayer de vous rééduquer avant. En fin de compte, personne ne veut vraiment subir une opération chirurgicale. Il peut toujours y avoir des complications qui en découlent. Evander serait probablement mieux placé pour en parler.

« Mais la façon dont nous gérons toujours les choses avec nos joueurs, en fin de compte, c’est leur corps, c’est leur décision à prendre. Ils peuvent écouter les recommandations des médecins, mais ils doivent arriver au point où, dans leur esprit, c’est définitivement ce que je veux faire. C’est récemment que nous avons atteint ce point avec Evander, et il peut probablement nous expliquer son processus de réflexion à ce sujet. »

Edmonton a ajouté de la profondeur à l’attaque en signant les attaquants Viktor Arvidsson (deux ans, valeur annuelle moyenne de 4 millions de dollars) et Jeff Skinner (un an, 3 millions de dollars) en tant qu’agents libres sans restriction le 1er juillet. Bowman a déclaré que Kane évitera, pour l’instant, la réserve des blessés à long terme.

« Nous avons la marge de manœuvre sous le plafond salarial, il sera sur la liste régulière », a déclaré Bowman. « Au fur et à mesure que la saison avance, si nous rencontrons un certain nombre de blessures à court terme et que nous devons faire appel à des joueurs, nous aurons la flexibilité de le mettre sur une blessure à long terme. Mais une partie de la raison pour laquelle nous avons fait les changements que nous avons faits au cours de l’été est que nous ne serions pas obligés de commencer la saison avec une blessure à long terme et cela n’a pas changé. »

Sélectionné par les Thrashers d’Atlanta avec le quatrième choix au repêchage de la LNH en 2009, Kane a récolté 617 points (326 buts, 291 passes) en 930 matchs de saison régulière avec les Thrashers, les Jets de Winnipeg, les Sabres de Buffalo, les Sharks de San Jose et les Oilers, et 43 points (26 buts, 17 passes) en 76 matchs éliminatoires.

Derek Van Diest, rédacteur en chef de NHL.com, a contribué à ce reportage