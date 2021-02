Evan Rachel Wood présente des allégations supplémentaires contre Marilyn Manson, quatre jours après l’avoir accusé pour la première fois d’abus.

La Westworld L’actrice, 33 ans, a allégué sur son histoire Instagram que Manson, 52 ans, l’avait qualifiée de «juive» d’une «manière péjorative» au cours de leur relation. Le couple est devenu public en 2007 et s’est fiancé en 2010, avant de l’annuler.

Wood a dit que sa mère était juive et qu’elle avait été élevée avec la religion.

« Il dessinait des croix gammées sur ma table de chevet quand il était en colère contre moi », a-t-elle écrit le vendredi 5 février. « Parce que [my mom] converti et n’était pas juif décent [sic] il disait des choses comme « c’est mieux » parce que je n’étais pas « juif de sang ». »

Elle a également accusé son ex-fiancé d’avoir utilisé des insultes racistes. « J’ai entendu le mot ‘n’ encore et encore, » dit Wood. «Tout le monde autour de lui était censé rire et se joindre à nous. Si vous ne l’avez pas fait ou (Dieu nous en préserve) l’appelé, vous avez été choisi et abusé davantage. Je n’ai jamais été aussi effrayé de ma vie.