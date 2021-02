Lorsque l’actrice Evan Rachel Wood a commencé à en parler, elle n’a pas nommé de noms. Certains ont spéculé, mais elle était prudente, l’appelant seulement «un autre significatif» ou «mon agresseur».

Wood, qui pendant des années a parlé publiquement de sa survie à des abus sexuels, physiques et émotionnels, a révélé lundi un détail manquant au cœur de son histoire.

«Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson», a écrit Wood dans un post Instagram.

Lundi soir, Manson a réfuté l’accusation de Wood, écrivant que «mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles».

Le message de Wood n’a peut-être pas été un choc – il y a longtemps eu des spéculations sur le fait que Manson était l’homme dont elle parlait – mais les experts disent que c’était une divulgation remarquable et rare étant donné que la plupart des survivants ne signalent jamais d’abus, et encore moins nomment leurs auteurs. Les experts affirment que la peur, la honte et les menaces de représailles réduisent considérablement au silence les survivants.

«Nommer la personne qui vous a agressé sexuellement pour de nombreux survivants est un moyen de récupérer leur voix et leur pouvoir», a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center. « C’est aussi un moyen pour eux, en tant que personne qui s’est accrochée à cette expérience, de reconnaître pleinement leur réalité et leur vérité. Ils ne gardent plus le secret de la personne qui les a abusés. »

Une femme sur six a été victime de viol ou de tentative de viol, selon le Rape Abuse & Incest National Network, et la plupart ne déposent jamais de rapport officiel. Environ 1 femme sur 4 a été victime de violence sexuelle, de violence physique ou de harcèlement criminel par un partenaire intime, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Beaucoup, comme Wood, souffrent en silence pendant des années avant de s’ouvrir. Les victimes de violence sexuelle et de violence psychologique sont plus à risque de développer des troubles de santé mentale, notamment la dépression et le SSPT. Les survivants de viol sont également plus susceptibles de tenter de se suicider. Wood a déclaré qu’elle «luttait contre la dépression, la dépendance, l’agoraphobie, les terreurs nocturnes» et avait tenté de se suicider.

Décès de Daisy Coleman:Une tragédie chez les survivants d’agression sexuelle

Étude:Pour 1 femme américaine sur 16, la première expérience de rapport sexuel était un viol

« Imaginez à quel point il est difficile et psychologiquement dommageable de se sentir comme l’une des choses les plus importantes qui vous soit jamais arrivée, quelque chose qui a façonné qui vous êtes en tant que personne et votre vie de tant de façons, l’un des détails les plus importants à ce sujet , tu n’as pas le droit de dire à voix haute », a déclaré Nicole Bedera, une experte en violence sexuelle dont les recherches portent sur le viol sur les campus.

Le nommage peut faire partie du « voyage de guérison »

La divulgation prend du temps pour de nombreux survivants, disent les experts. Beaucoup craignent de ne pas être crus ou de ne pas être traumatisés à nouveau en parlant des mauvais traitements. Parfois, un survivant est accablé de honte ou croit que l’abus est en quelque sorte de sa faute.

« La décision de se présenter de cette manière audacieuse peut refléter où ce survivant est sur son chemin de guérison et le système de soutien ou les ressources dont il dispose maintenant », a déclaré Palumbo.

Brindilles FKA:Détaille les allégations de violence physique et émotionnelle contre Shia LaBeouf

Une analyse:Le blâme des victimes de violence domestique fait obstacle au moment #MeToo

Violence domestique:Démystifier les mythes

Wood, maintenant âgé de 33 ans, avait 19 ans et Manson 38 ans lorsqu’ils ont rendu public leur relation. Elle n’a pas commencé à parler des abus présumés pendant des années.

«Pour de nombreux survivants qui ont parlé ouvertement de leur expérience d’agression et d’abus sexuels, mais qui n’ont jamais nommé la personne qui les a abusés, ils peuvent avoir l’impression de les protéger», a déclaré Palumbo.

Les experts disent qu’il est normal que les survivants partagent au fil du temps des informations qu’ils n’avaient pas été à l’aise de partager dans le passé.

Nommer un agresseur peut être dangereux

Nommer un agresseur peut être dangereux pour un survivant – psychologiquement et pratiquement. Cela peut également rendre les gens moins sympathiques à leur expérience de la violence.

Les experts disent que lorsqu’une victime nomme son agresseur, elle est généralement considérée comme vindicative ou vengeresse, alors qu’en fait, elle essaie souvent d’avertir les autres ou d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne se sent pas en sécurité.

«Dans notre société, nous pensons que le traumatisme sexuel des femmes est en quelque sorte égal, ou peut-être même moins important que la protection de la réputation des hommes», a déclaré Bedera. « Mais les victimes nomment leurs auteurs parce qu’elles veulent avertir d’autres personnes ou parce qu’elles cherchent refuge auprès d’elles … Elles veulent que les gens sachent: ‘Cette personne est toujours sur mon lieu de travail. Cette personne est toujours dans ma classe ou mon groupe d’amis. Je ne veux pas venir à votre fête d’anniversaire parce que vous avez invité mon violeur. ‘ »

Wood a déclaré qu’elle utilisait enfin le nom de Manson afin qu’elle puisse «dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies».

Même si la plupart des gens ont toujours supposé que Wood parlait de Manson, sa divulgation n’est pas sans risque. De nombreux survivants font face à des menaces et des attaques pour avoir nommé leurs auteurs présumés, et de nombreux hommes qui prétendent avoir été faussement accusés ont poursuivi leurs accusateurs pour avoir pris la parole publiquement.

« Tirer parti de leur pouvoir pour garder le survivant silencieux peut inclure des menaces juridiques et des batailles pour diffamation, calomnie et diffamation », a déclaré Palumbo.

Lorsque Wood a nommé Manson, elle a dit qu’elle avait «fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage».

Survivants:Risquer des vies, des réputations pour résister aux hommes puissants

Femme derrière le français #MeToo:Une amende pour avoir diffamé un homme qu’elle a accusé de harcèlement

Pour les survivants, nommer est un moyen de reprendre le pouvoir

En 2018, Wood a partagé son expérience de la violence sexuelle et domestique avec le comité judiciaire de la Chambre, en leur disant: «J’ai accepté mon impuissance et je sentais que je le méritais d’une manière ou d’une autre».

Les experts disent que nommer un agresseur est un moyen pour un survivant de reprendre une partie de ce pouvoir et de reprendre sa voix dans une culture qui souvent ne tient pas les agresseurs responsables. La grande majorité des agresseurs sexuels échappent à la prison. Sur 1000 viols, 995 auteurs ne seront jamais incarcérés, selon une analyse des données du ministère de la Justice et du Federal Bureau of Investigation menée par le Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN).

La guérison d’un traumatisme sexuel diffère pour chaque survivant, disent les experts. Toutes les personnes qui ont été maltraitées n’auront pas besoin ou ne voudront pas dire le nom de leur agresseur. Mais dans un monde idéal, disent-ils, la société répondrait aux survivants qui nomment leurs auteurs avec gentillesse et compassion, plutôt qu’avec suspicion et blâme.

« Les survivants méritent d’être soutenus, qu’ils nomment ou non leurs auteurs », a déclaré Bedera. « Nommer un agresseur est une chose difficile à faire. Quelqu’un qui décide de le faire peut avoir besoin de plus de soutien que jamais, à un moment où il est probable qu’il en reçoive moins. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7 lorsque vous composez le 741741.