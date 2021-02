Evan Rachel Wood a accusé Marilyn Manson d’abus.

Le joueur de 33 ans Westworld l’actrice, qui était auparavant fiancée au chanteur de 52 ans, a publié les allégations dans un Post Instagram le lundi 1er février.

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson, » le Treize star a écrit. «Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler le de nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je suis aux côtés des victimes qui ne se tairont plus. «

La relation de Wood et Manson est devenue connaissance du public en 2007, quand elle avait 19 ans et lui 38. Ils se sont fiancés en 2010 mais ils se sont séparés plus tard cette année-là.

Le triple nominé aux Emmy a déjà parlé d’abus; cependant, elle n’avait jamais donné de noms. Dans une interview en 2016 avec Pierre roulante, par exemple, Wood a parlé d’abus «physiques, psychologiques et sexuels».

« J’ai été violée. Par un autre significatif pendant que nous étions ensemble », avait-elle déclaré au magazine à l’époque. « Et à une autre occasion, par le propriétaire d’un bar … Je ne crois pas que nous vivons à une époque où les gens peuvent rester silencieux plus longtemps. Non compte tenu de l’état dans lequel se trouve notre monde avec son fanatisme et son sexisme flagrants. »