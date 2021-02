Evan Rachel Wood a accusé Marilyn Manson « d’années d’abus horribles », affirmant que le chanteur l’avait préparée à l’adolescence et « lavée le cerveau pour qu’elle se soumette ».

L’actrice de Westworld a partagé une courte déclaration sur Instagram, détaillant ses allégations.

Elle a écrit: «Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson.

«Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage.

Image:

La star de Westworld a déjà parlé d’une relation abusive



« Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se tairont plus. »

Wood, 33 ans, a déjà parlé d’une relation abusive, mais n’avait jusqu’à présent pas nommé l’auteur présumé.

La star nominée aux Golden Globe a commencé à sortir avec Manson en 2007, alors qu’elle avait 18 ans et qu’il en avait 36, et le couple s’est fiancé en 2010.

Cependant, ils ont annulé la relation sept mois plus tard.

Dans une interview accordée en 2009 au magazine musical Spin, Manson a fait le commentaire: « J’ai des fantasmes tous les jours sur le fracas [Wood’s] crâne avec un marteau. «

Lorsque l’interview a refait surface en 2020, son équipe de relations publiques a décrit plus tard la description de Manson «théâtrale» plutôt que «factuelle».

Suite à la publication de Wood, au moins quatre autres femmes ont partagé des allégations similaires contre Manson.

L’équipe de Manson a vigoureusement nié des allégations similaires dans le passé.

Manson est sorti avec une série de femmes de haut niveau.Il était auparavant fiancé à l’actrice et militante Rose McGowan pendant deux ans et marié à l’artiste de performance Deeta Von Teese pendant un an.

Dans un témoignage rendu au Comité sénatorial de la sécurité publique de Californie en avril 2019, Wood a décrit avoir passé plusieurs années dans une relation abusive avec un homme qu’elle a dit avoir rencontré à la fin de son adolescence, mais elle n’a nommé personne à l’époque.

Sky News a contacté les représentants de Wood et Manson pour obtenir leurs commentaires.