Evan Peters parle de sa décision de faire “Monster”, joue le tueur en série Jeffrey Dahmer

Evan Peters n’était pas à l’origine vendu pour jouer le tueur en série Jeffrey Dahmer dans l’émission désormais quatre fois nominée aux Golden Globe “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

“C’était un vrai combat. J’y pensais vraiment et j’essayais de le traiter. Je faisais beaucoup d’allers-retours”, a-t-il déclaré à Variety à propos de sa décision de jouer le tueur infâme.

En plus de la lutte mentale de jouer un individu monstrueux, c’était aussi une lutte physique pour Peters, qui a dû perdre et prendre du poids tout au long du tournage.

“Je n’avais pas vraiment d’appétit au début du tournage”, a-t-il expliqué. “Ensuite, je m’entraînais pour l’épisode 3 lorsque Dahmer s’est mis à s’entraîner et a pris environ 20 livres pour la fin en prison pour montrer à quoi il ressemblait alors.”

De plus, Peters est principalement resté dans le personnage tout au long du tournage télévisé.

“Evan rentrait chez lui, et ce n’était pas comme s’il se balançait d’avant en arrière dans sa chambre, ce que je pense que les gens présument. Il a eu une vie, même restreinte et dévouée”, a déclaré Ryan Murphy, créateur de la série à Variety.

“C’était comme courir un marathon. Si vous courez un marathon, vous mangez d’une certaine façon. Vous dormez d’une certaine façon. C’était une façon très athlétique d’aborder la performance… Il y a eu des moments où j’ai eu l’impression d’être un père qui a un enfant qui participe aux Jeux olympiques. Vous dites, comment puis-je vous aider ? »

Peters a déclaré que son engagement envers sa performance en restant dans son personnage était “difficile mais en valait la peine”

La série, qui a reçu un contrecoup important pour avoir apparemment glamourisé une horrible série de meurtres et de cannibalisme, a déjà été renouvelée pour une deuxième et une troisième saison par Netflix.

Bien que le retour de Peters dans la série ne soit pas confirmé, il a exprimé son intérêt à essayer autre chose. “Je vais faire une petite pause dans les rôles plus sombres et explorer la lumière.”

“Ce serait intéressant pour moi de jouer quelque chose d’un peu plus proche de chez moi, d’un peu plus banal et d’explorer les détails de ce genre d’expériences”, a déclaré Evans à propos de la diversification dans un rôle de personnage différent.

Son prochain projet est actuellement un film en pré-production avec Josh Gad, “Snow Ponies”.