EVAN Peters a pris d’assaut Internet après la publication en ligne des premières photos de lui en tant que tueur en série Jeffrey Dahmer.

Peters transformé en tueur dérangé alors que sur la scène pour Netflix Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer : à quoi ressemble l’acteur dans la série Netflix ?

Le mardi 8 juin, Peters a été photographié à Los Angeles en tant que Dahmer lors du tournage du prochain Netflix séries.

Dans la première image de l’ensemble, Peters porte un jean bleu et une chemise boutonnée rentrée, avec des lunettes, des cheveux blonds et un écran facial – au milieu coronavirus précautions.

En avril, Peters a expliqué à Variété comment il a dû se retirer de creuser trop profondément dans l’histoire réelle de Dahmer et s’engager à la place dans les scripts.

« J’ai tellement lu, j’ai tellement regardé, j’ai tellement vu, et à un moment donné, vous devez dire: » D’accord, ça suffit « », a déclaré Peters au point de vente.

En avril, Evans a expliqué comment il avait dû se retirer de creuser trop profondément l'histoire réelle de Jeffrey Dahmer

« Il y a des scripts magnifiquement écrits. Vous pouvez avoir toute l’histoire que vous voulez, mais en fin de compte, nous ne faisons pas de documentaire.

« Il s’agit davantage de maintenir l’idée et la ligne directrice de la raison pour laquelle vous racontez l’histoire et de toujours l’avoir comme guide.

« Mais, il y a tellement de matériel pour Dahmer que je pense qu’il est extrêmement important de le rendre vraiment authentique », a ajouté Peters.

« … Vous pouvez jouer avec des niveaux de naturalisme et de sobriété, par rapport au loufoque, exagéré, ‘c’est très clairement une émission télévisée destinée au divertissement.

« C’est presque une scène par scène, épisode par épisode, instant par instant, décidant ‘D’accord, il l’a fait là-bas dans la vraie vie’ ou ‘Non, il ne l’a pas fait là-bas, mais ça va parce que ça marche pour l’histoire nous essayons de le dire.

Jeffrey Dahmer était un tueur en série qui a violé, assassiné et démembré au moins 17 hommes et garçons dans le Wisconsin

Le casting de Monster comprend également Niecy Nash, Penelope Ann Miller et Richard Jenkins, qui joue le père de Dahmer.

Qui était Jeffrey Dahmer ?

Dahmer était un tueur en série qui a violé, assassiné et démembré au moins 17 hommes et garçons à Milwaukee, Wisconsin, entre 1978 et 1991.

Au moment de son arrestation, l’étendue de ses crimes, dont le cannibalisme et la nécrophilie, a choqué la nation.

Bien qu’il ait été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité limite, un trouble de la personnalité schizotypique et un trouble psychotique, Dahmer a été jugé mentalement apte à subir son procès.

Il a été accusé de 17 meurtres et, en 1992, il a été reconnu coupable de 16 des meurtres et condamné à 16 peines de prison à vie.

Les meurtres brutaux de Jeffrey Dahmer ont eu lieu entre 1978 et 1991

Cependant, le séjour en prison de Dahmer a été de courte durée – le 28 novembre 1994, il a été battu à mort par un codétenu à l’établissement correctionnel de Columbia à Portage, Wisconsin. Il avait 34 ans.

A quels autres tueurs en série Evan Peters a-t-il joué ?

Peters a joué Charles Manson dans American Horror Story: Cult de Ryan Murphy 2017.

Dans la saison 7 d’AHS, les meurtres de la famille Manson ont été recréés, Peters décrivant le tristement célèbre chef de la secte.

Evan Peters a joué Charles Manson dans American Horror Story de Ryan Murphy : Cult





Quelle est la date de sortie de Monster : The Jeffrey Dahmer Story ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour la prochaine série Dahmer.

Cependant, la série limitée en 10 parties vise une date de sortie au printemps 2022.